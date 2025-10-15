El gobierno peruano a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), continúa promoviendo campañas donde el objetivo primordial es facilitar el otorgamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico a población vulnerable sobre todo, y en esa línea, buscar cerrar brechas de equivalencia a nivel nacional. Al respecto, el mes de octubre 2025 se presenta como un nuevo periodo de entregas efectivas, y cuya fecha puntual permitirá que los vecinos de distrito capitalino, puedan llevar a cabo trámite para obtenerlo sin costo alguno, pero debiendo cumplir con ciertas condiciones.

EN ESTA FECHA DE OCTUBRE 2025 SE ENTREGARÁ DNI ELECTRÓNICO GRATUITAMENTE

Hoy las actividades organizadas por municipalidades con el apoyo de dicha entidad de Gobierno, representan una gran oportunidad para diversas comunidades del país, y sobre todo población de mayor vulnerabilidad que gratuitamente tiene la posibilidad de obtener por primera vez la importante cédula de identificación, o en todo caso renovarla también.

Transcurridos ya más de 10 meses, la estratégica alianza entre RENIEC y el siguiente municipio, promueve la realización de campaña itinerante para la tramitación gratuita de DNIe hoy provisto de hasta 64 elementos de seguridad, y durante esta fecha puntual del mes de octubre 2025:

Municipalidad de Villa María del Triunfo

- Fecha:

Jueves 16 de octubre

- Horario: 9.30 a.m. a 12.30 de la tarde

- Lugar:

Agencia Nuevo Milenio (Av. Prolongación Pachacútec con Av. María Parado de Bellido)

En relación a esta campaña itinerante puntual, y confirmada por parte de dicho municipio que lidera Eloy Chávez, resulta importante destacar que el número de cupos habilitados asciende a los 95, y como parte de la población beneficiaria, recuerda que únicamente ellos son quienes estarán siendo favorecidos el jueves 16 de octubre entre las 9.30 a.m. y 12.30 p.m.:

Personas de 0 a 16 años (DNIe)

Personas Con Discapacidad (PCD)

Adolescentes de 17 años

Personas mayores de 60 años

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DE VMT PARA LA ENTREGA DE DNIE GRATUITO

DNIe para menores de 16 años

DNIe para PCD

Cambio de DNI amarillo a electrónico para mayores de 17 años

DNIe para mayores de 60 años

EL OTRO DISTRITO DE LIMA DONDE PUEDES OBTENER EL DNIE DE MANERA GRATUITA

A propósito de la gratuidad como tal, te contamos asimismo que hoy un distrito limeño también llama la atención por aliarse con el Gobierno mediante el RENIEC, y en esta oportunidad a fin de facilitar emisión durante jornadas que desde el 8 de enero solamente vienen llevándose a cabo el día miércoles.

DNI para menores de edad también otorga gratis el RENIEC mediante campañas itinerantes organizadas por municipalidades distritales. (Fuente: El Peruano)

Hasta el 31 de diciembre 2025, la oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) ubicada dentro del Palacio Municipal de Independencia (Av. Túpac Amaru 4.5 Km), tendrá abiertas sus puertas para recibir a menores de edad acompañados por progenitor o adulto responsable, y así proceder de manera efectiva a tramitar el DNIe convertido en el más seguro de América Latina.

“A través de estas campañas, reafirmamos nuestro compromiso con la niñez y la juventud del distrito, eliminando barreras y facilitando el acceso a su identificación”, manifiesta el alcalde de dicho distrito de Lima Norte, Alfredo Reynaga, haciendo hincapié en el horario de atención de 9 a.m. a 12 p.m., y como requisito asistir vestido con un polo de color para la toma de la fotografía respectiva.

Resulta importante destacar que los niños y adolescentes de Independencia, pueden participar de campaña gratuita para emisión, renovación y duplicado de DNIe, pero presentando la credencial original solamente los miércoles hasta fin de año, y ante casos de nueva inscripción, acercándose también junto a partida de nacimiento e imagen personal tamaño carné de ser posible.