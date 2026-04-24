Por Redacción EC

La billetera digital Yape, impulsada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), se ha consolidado como una de las plataformas más populares para transferir dinero de manera instantánea entre usuarios. Su principal atractivo radica en la rapidez con la que se ejecutan las operaciones, permitiendo enviar fondos en apenas unos segundos y facilitando así múltiples transacciones del día a día. Sin embargo, esta misma inmediatez puede jugar en contra cuando se cometen equivocaciones, como ingresar una cifra incorrecta o elegir un contacto distinto al deseado. Frente a estos incidentes, surge una inquietud frecuente entre los usuarios: si es posible revertir la transferencia o recuperar el monto enviado por error. En esta nota abordamos cuáles son las acciones recomendadas en estos casos, un problema más habitual de lo que se cree y que suele generar preocupación entre quienes utilizan esta herramienta digital. Además, revisamos algunos aspectos clave sobre el funcionamiento de la aplicación para entender mejor cómo prevenir este tipo de situaciones.