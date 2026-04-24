La billetera digital Yape, impulsada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), se ha consolidado como una de las plataformas más populares para transferir dinero de manera instantánea entre usuarios. Su principal atractivo radica en la rapidez con la que se ejecutan las operaciones, permitiendo enviar fondos en apenas unos segundos y facilitando así múltiples transacciones del día a día. Sin embargo, esta misma inmediatez puede jugar en contra cuando se cometen equivocaciones, como ingresar una cifra incorrecta o elegir un contacto distinto al deseado. Frente a estos incidentes, surge una inquietud frecuente entre los usuarios: si es posible revertir la transferencia o recuperar el monto enviado por error. En esta nota abordamos cuáles son las acciones recomendadas en estos casos, un problema más habitual de lo que se cree y que suele generar preocupación entre quienes utilizan esta herramienta digital. Además, revisamos algunos aspectos clave sobre el funcionamiento de la aplicación para entender mejor cómo prevenir este tipo de situaciones.

¿Enviaste dinero por error en Yape? Así puedes intentar recuperarlo paso a paso

La plataforma Yape incorpora herramientas orientadas a brindar apoyo en casos de transferencias equivocadas. Existen algunas alternativas que pueden ayudar a enfrentar este tipo de situaciones y gestionar el inconveniente de la mejor manera posible.

No obstante, es fundamental considerar una limitación clave: cuando se realiza un envío erróneo —ya sea por seleccionar mal al destinatario o por ingresar una cantidad incorrecta— no existe la opción de cancelar ni revertir la operación. Esto se debe a que el sistema ejecuta las transacciones de forma inmediata, sin posibilidad de retroceso una vez completadas.

Aun con esta restricción, existe margen para intentar recuperar el dinero. La vía más directa consiste en comunicarse con la persona que recibió la transferencia y solicitarle, de manera cordial, la devolución del importe enviado por equivocación.

En ese contexto, Yape dispone de una función de apoyo dentro de su Centro de Ayuda. Desde allí, el usuario puede ubicar la operación en cuestión y seleccionar la alternativa “Me equivoqué al yapear”, lo que genera un aviso formal dirigido al receptor con el pedido de reembolso.

Es importante subrayar que el resultado de esta gestión no está garantizado, ya que depende exclusivamente de la disposición del destinatario para retornar el dinero recibido.

¿Qué hacer si el destinatario no usa Yape?

En caso de que el destinatario no tenga cuenta en Yape, la aplicación no podrá enviar ninguna notificación automática. Por ello, lo más recomendable es contactar directamente a la persona para pedirle que devuelva el dinero enviado por error.

Los errores al realizar un envío de dinero pueden ocurrir por diversas razones, por lo que se recomienda verificar cuidadosamente toda la información antes de confirmar la transferencia, para minimizar el riesgo de pérdidas.

Asimismo, es recomendable guardar los comprobantes de cada transacción, ya que pueden ser útiles como evidencia si se necesita solicitar un reembolso o iniciar un trámite formal.

¡Paga tus servicios en segundos! Así puedes hacerlo con Yape sin complicarte

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

-Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite la empresa.