Ante cualquier inconveniente con una operación, cobro o funcionalidad, los usuarios de Yape cuentan con mecanismos de atención destinados a recibir sus consultas y reclamos. Conocer estas alternativas permite gestionar una incidencia de manera ordenada y obtener orientación sobre los pasos que corresponden en cada caso. La atención puede variar según el tipo de problema reportado y la información que sea necesario proporcionar. Por ello, es recomendable identificar previamente el motivo de la solicitud y contar con los datos relacionados con la operación. De esta manera, el proceso puede desarrollarse con mayor claridad y sin demoras innecesarias. Además, presentar un reclamo por las vías habilitadas permite dejar constancia formal de la incidencia. Esto resulta especialmente importante cuando se trata de transacciones no reconocidas o problemas que requieren una evaluación. A continuación, conoce cómo puedes comunicarte con Yape para recibir asistencia y presentar un reclamo.
Ante cualquier inconveniente con una operación, cobro o funcionalidad, los usuarios de Yape cuentan con mecanismos de atención destinados a recibir sus consultas y reclamos. Conocer estas alternativas permite gestionar una incidencia de manera ordenada y obtener orientación sobre los pasos que corresponden en cada caso. La atención puede variar según el tipo de problema reportado y la información que sea necesario proporcionar. Por ello, es recomendable identificar previamente el motivo de la solicitud y contar con los datos relacionados con la operación. De esta manera, el proceso puede desarrollarse con mayor claridad y sin demoras innecesarias. Además, presentar un reclamo por las vías habilitadas permite dejar constancia formal de la incidencia. Esto resulta especialmente importante cuando se trata de transacciones no reconocidas o problemas que requieren una evaluación. A continuación, conoce cómo puedes comunicarte con Yape para recibir asistencia y presentar un reclamo.
Haciendo clic en cualquiera de las opciones que se encuentran debajo podrás resolver tus dudas y de ser necesario, contactarte con un asesor y resolverlas donde te encuentres:
Sigue estos pasos para ayudarte a retirar tu dinero:
- Acércate con tu DNI a cualquiera de nuestras oficinas BCP.
- Indica que tienes un Giro/Retiro pendiente de cobro y que olvidaste tu clave.
- Por seguridad, pasarás por una validación de identidad.
- ¡Y listo! Ya podrás retirar tu dinero sin problema.
Sigue estos pasos para poder actualizar tu app Yape:
- Haz clic en tu tienda de aplicaciones desde tu celular según el equipo que tienes: Google Play para Android, App Store para Iphone, o en el AppGallery para Huawei.
- Haz clic en “Actualizar” el app. Recuerda que es totalmente gratis, espera a que el aplicativo termine de actualizarse.
- Ingresa a Yape y selecciona “Ya tengo una cuenta“.
- Digita el correo que tienes registrado en Yape y el código de validación que te llegará por mensaje de texto. ¡Y listo!, ya puedes yapear.