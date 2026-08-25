Ante cualquier inconveniente con una operación, cobro o funcionalidad, los usuarios de Yape cuentan con mecanismos de atención destinados a recibir sus consultas y reclamos. Conocer estas alternativas permite gestionar una incidencia de manera ordenada y obtener orientación sobre los pasos que corresponden en cada caso. La atención puede variar según el tipo de problema reportado y la información que sea necesario proporcionar. Por ello, es recomendable identificar previamente el motivo de la solicitud y contar con los datos relacionados con la operación. De esta manera, el proceso puede desarrollarse con mayor claridad y sin demoras innecesarias. Además, presentar un reclamo por las vías habilitadas permite dejar constancia formal de la incidencia. Esto resulta especialmente importante cuando se trata de transacciones no reconocidas o problemas que requieren una evaluación. A continuación, conoce cómo puedes comunicarte con Yape para recibir asistencia y presentar un reclamo.

¿Tuviste un problema con Yape? Este es el canal al que debes acudir para reclamar

Haciendo clic en cualquiera de las opciones que se encuentran debajo podrás resolver tus dudas y de ser necesario, contactarte con un asesor y resolverlas donde te encuentres:

Contáctate con Yape al número de WhatsApp +51 939 339 299 o haciendo clíc aquí.

¿Qué pasa si me olvido la contraseña de 4 dígitos que generé para mi retiro de efectivo?

Sigue estos pasos para ayudarte a retirar tu dinero:

Acércate con tu DNI a cualquiera de nuestras oficinas BCP.

Indica que tienes un Giro/Retiro pendiente de cobro y que olvidaste tu clave.

Por seguridad, pasarás por una validación de identidad.

¡Y listo! Ya podrás retirar tu dinero sin problema.

¿Cómo actualizo mi aplicativo Yape?

Sigue estos pasos para poder actualizar tu app Yape:

Haz clic en tu tienda de aplicaciones desde tu celular según el equipo que tienes: Google Play para Android, App Store para Iphone, o en el AppGallery para Huawei.

Haz clic en “Actualizar” el app. Recuerda que es totalmente gratis, espera a que el aplicativo termine de actualizarse.

Ingresa a Yape y selecciona “Ya tengo una cuenta“.

Digita el correo que tienes registrado en Yape y el código de validación que te llegará por mensaje de texto. ¡Y listo!, ya puedes yapear.