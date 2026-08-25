Por Redacción EC

Ante cualquier inconveniente con una operación, cobro o funcionalidad, los usuarios de Yape cuentan con mecanismos de atención destinados a recibir sus consultas y reclamos. Conocer estas alternativas permite gestionar una incidencia de manera ordenada y obtener orientación sobre los pasos que corresponden en cada caso. La atención puede variar según el tipo de problema reportado y la información que sea necesario proporcionar. Por ello, es recomendable identificar previamente el motivo de la solicitud y contar con los datos relacionados con la operación. De esta manera, el proceso puede desarrollarse con mayor claridad y sin demoras innecesarias. Además, presentar un reclamo por las vías habilitadas permite dejar constancia formal de la incidencia. Esto resulta especialmente importante cuando se trata de transacciones no reconocidas o problemas que requieren una evaluación. A continuación, conoce cómo puedes comunicarte con Yape para recibir asistencia y presentar un reclamo.