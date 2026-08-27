Las billeteras digitales se han convertido en una alternativa cada vez más utilizada para realizar operaciones financieras en el Perú, ya que permiten enviar dinero, pagar servicios y efectuar diversas transacciones desde el celular. Entre estas plataformas destaca Yape, que establece determinados montos máximos para las operaciones de sus usuarios. Estos topes pueden variar según el tipo de cuenta y, en determinados casos, el usuario tiene la posibilidad de modificarlos directamente desde la aplicación. Para las cuentas Yape con BCP o con DNI, actualmente se puede escoger entre límites diarios de S/500, S/950 y S/2.000. Por ello, conocer cómo funcionan estas restricciones y de qué manera pueden ajustarse resulta útil para quienes utilizan la aplicación con frecuencia. El cambio se realiza desde la configuración de la cuenta, siguiendo un procedimiento establecido por la plataforma.

¿Cómo cambiar mi límite de yapeo diario? Sigue estos pasos para hacerlo

Si eres Yape con BCP o Yape con DNI, puedes elegir el monto total a yapear por día. Tú decides entre estas 3 opciones: S/ 500, S/ 950 o S/ 2,000.

Para aumentar o reducir tu límite diario, sigue estos pasos:

-Ingresa a tu perfil desde el ícono de la persona en la pantalla de inicio.

-Ubica y selecciona la opción de “Límites transaccionales”. Puedes ingresar directamente

usando este ENLACE.

-Elige el límite de yapeo diario que prefieres.

-Si deseas aumentar tu límite, deberás confirmar tu biometría digital.

-Ingresa el código de validación que llegará a tu celular ¡Y listo! Recibirás un correo de confirmación.

Paga tus servicios en segundos: usa ASÍ Yape y olvídate de las colas

Si aún no has probado esta función, no te preocupes: es fácil de usar, ágil y está disponible las 24 horas para quienes tengan Yape vinculada a una cuenta del BCP o a su DNI. Más abajo te explicamos cómo emplearla correctamente y qué detalles verificar para prevenir problemas.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite -la empresa.

Así puedes obtener tu constancia de servicio

Después de cada transacción, Yape envía automáticamente un correo electrónico con la confirmación del pago realizado. Esta constancia también se guarda en tu historial dentro de la app, donde aparecerá con el nombre de la empresa y del servicio pagado.

En caso de no encontrar el aviso en la bandeja de entrada, es recomendable verificar las secciones de correo no deseado o spam, ya que el mensaje podría haberse filtrado allí. Ten en cuenta también que la notificación puede demorar algunos minutos en llegar, por lo que lo mejor es esperar un breve lapso antes de volver a intentarlo.