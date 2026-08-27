Por Redacción EC

Las billeteras digitales se han convertido en una alternativa cada vez más utilizada para realizar operaciones financieras en el Perú, ya que permiten enviar dinero, pagar servicios y efectuar diversas transacciones desde el celular. Entre estas plataformas destaca Yape, que establece determinados montos máximos para las operaciones de sus usuarios. Estos topes pueden variar según el tipo de cuenta y, en determinados casos, el usuario tiene la posibilidad de modificarlos directamente desde la aplicación. Para las cuentas Yape con BCP o con DNI, actualmente se puede escoger entre límites diarios de S/500, S/950 y S/2.000. Por ello, conocer cómo funcionan estas restricciones y de qué manera pueden ajustarse resulta útil para quienes utilizan la aplicación con frecuencia. El cambio se realiza desde la configuración de la cuenta, siguiendo un procedimiento establecido por la plataforma.