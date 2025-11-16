Cada vez más afiliados se preguntan si es posible recibir el primer depósito del retiro de su AFP antes de Navidad. Con el cronograma de solicitudes iniciado el 21 de octubre, crece la expectativa sobre cuándo se efectuará el abono, especialmente pensando en los gastos de fin de año. Conocer las fechas estimadas según el último dígito del DNI y la fecha de solicitud permite organizar mejor las finanzas personales.

El reglamento establece un orden específico para los pagos, por lo que no todos los afiliados recibirán su primera UIT al mismo tiempo. A continuación, te explicamos en detalle quiénes podrían recibir su dinero antes de Navidad y cómo se distribuyen los pagos según el calendario oficial.

¿ES POSIBLE RECIBIR EL PRIMER DEPÓSITO DE AFP ANTES DE NAVIDAD?

Sí, es posible para un grupo de afiliados, siempre que hayan realizado su solicitud siguiendo el cronograma oficial. Según explica Exitosa, la programación de los pagos depende del último dígito del DNI y de la fecha en que se presentó la solicitud, lo que permite establecer un orden de desembolso claro.

Pagos antes de diciembre:

Los afiliados con DNI terminado en letra que solicitaron el retiro el 21 de octubre podrían recibir su primera UIT como máximo el 20 de noviembre.

Los que tienen DNI terminado en 0 y solicitaron el 22 de octubre recibirían su pago aproximadamente el 21 de noviembre, mientras que los que hicieron su solicitud el 23 de octubre lo recibirían alrededor del 22 de noviembre.

Los afiliados con DNI terminado en 1 que solicitaron el 24 de octubre recibirían el pago el 23 de noviembre, y los que lo hicieron el 27 de octubre lo recibirían el 26 de noviembre.

Quienes tienen DNI terminado en 2 recibirían la primera UIT el 27 de noviembre si solicitaron el 28 de octubre, y el 28 de noviembre si lo hicieron el 29 de octubre.

Finalmente, los afiliados con DNI terminado en 3 recibirían el pago el 29 de noviembre si solicitaron el 30 de octubre, y el 30 de noviembre si realizaron su solicitud el 31 de octubre.

(Foto: Andina)

Pagos en la quincena de diciembre:

Los afiliados con DNI terminado en 4 recibirían su primera UIT el 3 de diciembre si hicieron la solicitud el 3 de noviembre, y el 4 de diciembre si lo hicieron el 4 de noviembre.

Los que tienen DNI terminado en 5 recibirían el pago el 5 de diciembre si solicitaron el 5 de noviembre, y el 6 de diciembre si realizaron su trámite el 6 de noviembre.

Los afiliados con DNI terminado en 6 podrían recibir su primera UIT el 7 de diciembre si solicitaron el retiro el 7 de noviembre, y el 10 de diciembre si lo hicieron el 10 de noviembre.

Los que tienen DNI terminado en 7 obtendrían el abono el 11 de diciembre si realizaron la solicitud el 11 de noviembre, y el 12 de diciembre si lo hicieron el 12 de noviembre.

Finalmente, los afiliados con DNI terminado en 8 recibirían el primer depósito el 13 de diciembre si realizaron su solicitud el 13 de noviembre, y el 14 de diciembre si lo hicieron el 14 de noviembre.

Con este orden, los afiliados pueden anticipar cuándo se efectuarán los pagos y organizar sus gastos antes de Navidad, de acuerdo con la normativa vigente.