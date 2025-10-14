Este martes 14 de octubre marca una fecha clave en el calendario electoral: el Reniec pondrá punto final a la actualización del Padrón Electoral, el registro oficial que define quiénes estarán habilitados para votar en las próximas Elecciones Generales de 2026. Con este cierre, se establece el corte definitivo de datos que incluirá a todos los ciudadanos con derecho a sufragio.

Este es el nuevo horario de RENIEC para este 14 de octubre por cierre del Padrón Electoral

A partir de entonces, no se admitirán modificaciones en la información que será utilizada por las autoridades electorales para organizar el proceso democrático más importante del país.

De acuerdo con las cifras más recientes del Reniec, el Padrón Electoral actualmente registra un total de 27,374,211 ciudadanos habilitados. No obstante, se ha detectado que 2,190,831 de ellos tienen su DNI vencido, lo que podría generar complicaciones en futuros trámites electorales si no actualizan su documento a tiempo.

Con motivo del cierre definitivo del Padrón Electoral para las Elecciones Generales de 2026, el Reniec anunció una jornada de atención extendida este martes 14 de octubre. Un total de 33 oficinas a nivel nacional permanecerán abiertas hasta las 11:59 p.m., permitiendo a los ciudadanos realizar trámites de último momento y recoger su DNI.

Con esta ampliación de horario, el Reniec busca que los ciudadanos que aún no han actualizado la información de su DNI —como dirección, fotografía o firma— puedan hacerlo a tiempo, con miras a su correcta participación en las Elecciones Generales de 2026. La institución hace un llamado a los electores a acudir a las agencias habilitadas y poner al día sus datos personales antes del cierre definitivo del padrón.

Locales de RENIEC que habilitarán ventanillas para trámites de actualización

Cercado (av. Nicolás de Piérola)

Jesús María

San Borja

Miraflores

San Juan de Miraflores

Independencia

En regiones:

Piura

Cajamarca

Arequipa

San Martín

Iquitos

Huancayo

Cusco

Ica

Ucayali

Huancavelica

Huánuco

Amazonas

Ayacucho

Áncash

Puno

Qué hace RENIEC

Este organismo actualiza tu información en el Registro Único de Identificación (RUI) cada vez que ocurre un evento importante en tu vida: tu nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción de un familiar u otros cambios en tu estado civil.

Además, también gestiona los certificados digitales y el certificado raíz utilizados por entidades del Estado. Y cuando llegan los procesos electorales, se encarga de elaborar el padrón electoral inicial en el que figuras para ejercer tu derecho al voto.