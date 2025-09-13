El proceso de devolución de los aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) sigue en marcha durante este 2025. Desde el pasado 28 de agosto, el Banco de la Nación inició el pago correspondiente al cuarto grupo de reintegro, aprobado por la Comisión Ad Hoc. Miles de exaportantes ya están acudiendo a las agencias para cobrar el dinero que les corresponde.

Este grupo está compuesto por más de 70 mil personas que anteriormente recibieron devoluciones parciales y que ahora acceden a un nuevo desembolso. La suma total destinada para esta etapa es millonaria y representa un avance significativo en el cumplimiento de las devoluciones. A continuación, te enseñamos cómo descubrir si formas parte del nuevo grupo de beneficiarios.

¿CÓMO SABER SI FORMAS PARTE DEL CUARTO GRUPO DE BENEFICIARIOS DEL REINTEGRO?

Para confirmar la inclusión en este padrón, los exaportantes deben ingresar al enlace habilitado por el Fonavi 2025 y completar unos simples pasos:

Escoger el tipo de documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, libreta electoral, carnet de fuerzas policiales o carnet de fuerzas armadas). Digitar el número del documento elegido. Escribir el código de validación que aparece en pantalla.

Con este proceso, se podrá conocer de inmediato si el ciudadano figura en la lista del cuarto grupo de reintegro aprobado oficialmente.

¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES BENEFICIARIOS EN ESTA NUEVA ETAPA?

El padrón publicado incluye a 73,739 fonavistas que ya recibieron devoluciones en los grupos 1 al 19 y que ahora acceden a un reintegro adicional. La prioridad se ha dado a los más vulnerables, entre ellos:

Mayores de 70 años.

Exaportantes fallecidos que hubieran cumplido 90 años al 31 de marzo de 2025.

Ciudadanos inscritos en el Conadis.

Personas que reciben pensión de invalidez de la ONP.

Pacientes con enfermedades graves o terminales acreditadas.

Este criterio busca asegurar que quienes enfrentan mayores dificultades reciban primero sus devoluciones.

(Fuente: El Peruano)

¿CUÁL ES EL MONTO DESTINADO PARA ESTE NUEVO REINTEGRO?

La Comisión Ad Hoc estableció un desembolso total de S/ 255 millones 55,274.54, aprobado mediante la Resolución Administrativa 009-2025/CAH-Ley 29625. Dicho monto se distribuye entre los beneficiarios del cuarto grupo, quienes desde el 28 de agosto de 2025 pueden acercarse al Banco de la Nación para cobrar lo que les corresponde.

El proceso continuará habilitado en los próximos días, por lo que los exaportantes que aún no han hecho efectivo su cobro podrán hacerlo en las agencias del banco, según informa la agencia Andina.

Foto: Andina

¿QUÉ SIGNIFICA EL FONAVI Y POR QUÉ SE DEVUELVEN LOS APORTES?

El Fondo Nacional de Vivienda se creó en 1979 con la finalidad de facilitar el acceso a una casa propia, financiado con aportes de trabajadores, empleadores y el Estado. A través de este mecanismo, se otorgaban préstamos para compra o construcción de viviendas. Sin embargo, el fondo fue cerrado en 1998 tras cuestionamientos en su administración, siendo reemplazado por el programa Mivivienda.

Tras su clausura, los aportantes han luchado por recuperar su dinero. Un referéndum en 2010 les dio la razón, aunque el proceso de devolución ha sido largo y complejo. Actualmente, se avanza de manera progresiva, con prioridad en los grupos que presentan mayor necesidad social.