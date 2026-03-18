La Comisión Ad Hoc ha oficializado los preparativos para el lanzamiento del Reintegro 5, una de las fases más esperadas por los antiguos contribuyentes del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). Este nuevo desembolso representa un esfuerzo continuo por parte de las autoridades peruanas para restituir los ahorros de miles de ciudadanos que, durante décadas, aportaron con la esperanza de acceder a una vivienda digna. El objetivo es que los antiguos trabajadores reciban lo que les corresponde de una manera justa y sin tantas complicaciones. En las próximas semanas, las entidades financieras autorizadas comenzarán a recibir a los beneficiarios que cumplan con los estrictos requisitos de este padrón. Si quieres saber si te toca cobrar, a continuación te contamos cuáles son las condiciones y las fechas clave que todo exaportante debe conocer para verificar si su nombre figura en la nueva lista de beneficiarios y cómo proceder con el retiro efectivo de sus fondos.

¿QUÉ RANGO DE EDAD DEBES TENER PARA ACCEDER AL PAGO DEL REINTEGRO 5?

Para esta nueva etapa de devoluciones, la Comisión Ad Hoc ha definido criterios de edad muy claros, priorizando a los ciudadanos de edad más avanzada para asegurar que reciban sus fondos lo antes posible.

Las condiciones se dividen de la siguiente manera:

Exaportantes con vida: Deben haber cumplido los 67 años de edad como mínimo.

Fonavistas fallecidos: En el caso de los herederos, el titular debió haber tenido al menos 88 años de edad.

Es fundamental tener en cuenta que para validar estos rangos, se ha establecido una fecha límite de verificación. Las autoridades tomarán como punto de referencia el 31 de mayo de 2026. Esto significa que si el aportante alcanza la edad requerida antes de ese día, podrá ser considerado dentro del padrón oficial del Reintegro 5.

Foto: Andina.

¿QUÉ PERSONAS NO ESTARÁN INCLUIDAS EN ESTE PADRÓN DE PAGOS?

Aunque el proceso sigue avanzando, no todos los antiguos contribuyentes están incluidos en esta lista específica por motivos de orden y equidad. Los criterios de exclusión son:

Aquellos que ya formaron parte de los listados de reintegros anteriores (Reintegro 1, 2, 3 o 4).

Personas que no alcancen el límite de edad establecido al cierre de mayo de 2026.

Ciudadanos cuyos datos aún estén en proceso de verificación técnica.

La idea de la comisión encargada es evitar la duplicidad y asegurar que los fondos disponibles se repartan entre aquellos que han estado esperando su turno. Por lo tanto, si ya cobraste en etapas previas, deberás esperar a futuras actualizaciones que incluyan otros criterios de pago.

¿CUÁNDO Y CUÁNTO DINERO SE PAGARÁ EN ESTA ETAPA?

El Gobierno ha destinado un fondo que supera los 260 millones de soles para cumplir con este grupo de beneficiarios. Estos recursos ya se encuentran reservados para ser distribuidos entre los cerca de 70,000 fonavistas que integran el padrón del Reintegro 5. Respecto a la fecha de cobro, se estima que el dinero esté disponible en las ventanillas del Banco de la Nación entre la última semana de abril y la primera de mayo de 2026. Los interesados solo deberán acudir a las agencias con su documento de identidad para retirar sus aportes de manera segura, según informa el diario La República.

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