En medio de gran expectativa, antes que termine el año 2024, miles de exaportantes del desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) recibieron la devolución de sus aportes por medio de la Lista 21. Esto, sin duda, representó un gran alivio para los adultos mayores que estaban a la espera de los pagos por los años contribuidos al fondo. A propósito de ello, a continuación te vamos a contar si habrá cambios para el cobro de marzo.

¿Habrá cambios para el pago de la devolución del Fonavi en marzo 2025? Esto se sabe

Si bien se esperaba que dicho pago se efectuara a mediados de marzo, ahora lo que se sabe es que se realizará a fin de dicho mes, según Jorge Milla, representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú).

El motivo por el que no ha sesionado la Comisión Ad Hoc tiene relación directa con la entrada del nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas. “El informe que nos dieron es que uno de los representantes del MEF [en la Comisión Ad Hoc], que era jefe del área legal del ministerio, ya no labora ahí por efecto del cambio de ministro. Y no han nombrado su representante [en reemplazo]”, comentó el especialista a La Razón.

Asimismo, Milla agregó sobre el pago del Reintegro 3: “Sumado a que el Ministro había hecho cambios, eso significaba que se generen informes, entrega de cargos y otros. Ayer estuvimos en la Secretaria técnica, para ver este tema. Así que la próxima semana tiene que haber sesión sí o sí, sino tomaremos algunas acciones legales”. Por lo tanto, del lunes 3 al viernes 7 de marzo se proyecta que se sesione.

¿Qué otros aspectos se debe tener en cuenta sobre la devolución del Fonavi en marzo 2025?

Otros detalles que se conocen sobre el pago de Fonavi, también llamado Reintegro 3, son los siguientes:

Destinado para fonavistas titulares que fueron parte de los grupos de pago del 1 al 19

Los beneficiarios deben tener 70 años o más, al 31 de marzo de 2025

Los beneficiarios no deben ser integrantes de Reintegro 1 y 2

Cómo calcular el monto que debes cobrar en Fonavi

La Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc, según informó Infobae, ha lanzado una plataforma digital conocida como Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (Cerad), que permite consultar, de manera gratuita, el monto acumulado durante su vida laboral, antes de acudir al Banco de la Nación. Esta aplicación está dirigida a los adultos mayores que forman parte del Reintegro 2. En caso desees obtener el Cerad, deberás seguir los siguientes pasos:

-Ingresa a la plataforma de la Secretaría Técnica a través de este LINK.

-Escribe tu usuario, que es tu DNI y tu año de nacimiento seguidos.

-Digita tu contraseña.

-Coloca el código captcha mostrado.

-Por último, haz clic en el botón naranja que dice ‘Consulta Cerad’ y ¡listo!

Es importante mencionar que, si el beneficiario no pueda entrar a la plataforma del Cerad en línea, la Secretaría Técnica del Fonavi brinda otras alternativas, como dirigirse a la oficinas físicas del Fonavi para la ayuda respectiva. Por ello, tendrán que presentar el DNI original o en el caso de familiares de exaportantes fallecidos deben llevar el certificado de defunción, un documento que acredite el parentesco y una solicitud formal de cobro.