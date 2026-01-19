El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha marcado un punto de inflexión en las normas de tránsito. Desde el próximo martes 20 de enero, quienes circulen en motocicleta llevando un pasajero extra deberán afrontar severas sanciones: multas que pueden alcanzar los S/1.320, la acumulación de puntos en la licencia de conducir y la pérdida del beneficio de descuentos por pronto pago en caso de repetir la infracción. Una medida firme que busca reforzar la seguridad vial y recordar que, en las pistas, cada decisión tiene consecuencias.

MTC anuncia nuevas sanciones: motociclistas con pasajero pagarán multas que superan los S/1.300 desde este martes

El Gobierno ha decidido endurecer las sanciones para garantizar el orden y la seguridad en las vías durante el estado de emergencia en Lima y Callao. El Decreto Supremo N° 002-2026-MTC, publicado el pasado jueves 15 de enero, establece multas severas para quienes obstaculicen el tránsito en situaciones de emergencia, con montos que podrían superar los S/8.000.

Desde el 20 de enero, las motocicletas deberán circular en solitario en las zonas que se encuentren bajo estado de emergencia. La medida, decretada por la autoridad competente, prohíbe el traslado de dos personas en un mismo vehículo, como parte de las acciones destinadas a fortalecer el orden y la seguridad en momentos críticos.

En estos territorios, donde el control y la prevención son prioridad, el objetivo es claro: minimizar riesgos, evitar aglomeraciones y garantizar una movilidad más segura. Un cambio que busca proteger a la población y mantener la tranquilidad en el tránsito, cuando más se necesita.

La norma es clara y contundente: el primer incumplimiento de esta restricción se sancionará con una multa de S/660, que equivale al 12% de la UIT vigente en 2026, y además se añadirán 50 puntos al historial del conductor.

Si la infracción se repite, la sanción se vuelve más severa: el monto sube a S/1.320 (24% de la UIT) y el registro acumula 60 puntos, sin posibilidad de acceder a descuentos por pronto pago.

¿Qué más debes saber?

Generalmente automovilista obtiene rebajas si cumple pronto: 17% durante cinco jornadas útiles tras notificación; 33% entre sexto día y previa resolución. Sin embargo, faltas graves o reincidencias en transporte doble de motocicletas eximen descuentos; responsable cancela la totalidad, y puntos registrados pueden ocasionar suspensión permiso al superar umbral.