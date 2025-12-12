La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) pone a disposición de los ciudadanos una herramienta que permite acceder a datos esenciales sobre los vehículos inscritos en el país, una opción que se ha vuelto indispensable para quienes buscan comprar un auto de segunda mano o necesitan identificar al propietario tras un incidente de tránsito. Este servicio agiliza la verificación oficial y reduce el riesgo de fraudes o conflictos legales.

Además de la búsqueda por nombres y apellidos, la entidad ofrece diversas plataformas para revisar el historial del vehículo, confirmar órdenes de captura y reportar robos. A continuación, te explicamos cómo acceder a cada una de estas consultas y qué información puedes obtener.

¿CÓMO BUSCAR LA INFORMACIÓN DE UN VEHÍCULO EN SUNARP SOLO CON NOMBRE Y APELLIDO?

Para localizar datos vehiculares a partir del nombre completo del propietario, Sunarp ofrece un sistema de búsqueda sencillo. Los pasos son los siguientes:

Acceder al portal digital de la Sunarp. Escribir los nombres y apellidos de la persona a consultar. Confirmar el código captcha que aparece en pantalla. Elegir la opción para iniciar la búsqueda.

Este procedimiento permite identificar al titular del vehículo registrado y verificar la información oficial vinculada al automotor.

(Foto: USI)

¿QUÉ PASOS SEGUIR PARA CONSULTAR UN VEHÍCULO POR NÚMERO DE PLACA?

Otra alternativa es revisar la información del vehículo ingresando directamente la placa. El procedimiento se realiza así:

Ingresar al portal institucional de Sunarp en su página oficial del Gobierno. Seleccionar la opción “Ver más” dentro de Servicios en línea. Elegir la herramienta de Consulta vehicular. Escribir la placa y pulsar Realizar búsqueda.

Con esta consulta es posible visualizar los datos básicos del registro, así como el estado actual del vehículo.

Para hacer uso de la plataforma Consulta Vehicular solo será necesario contar con el número de la placa de rodaje del vehículo. (Imagen: Sunarp)

¿CÓMO SE REVISA EL HISTORIAL COMPLETO DE UN VEHÍCULO EN PERÚ?

Para obtener un informe más detallado sobre la trayectoria de un vehículo, existe el servicio de Autofact, el cual solicita:

Número de placa

Nombre del interesado

Correo electrónico

Tras enviar estos datos, el sistema genera un reporte que incluye información como gravámenes, papeletas sin cancelar, propietarios anteriores, órdenes de captura del SAT, vigencia del SOAT, resultados de inspecciones técnicas, denuncias por robo, impuesto vehicular y registros vinculados al transporte.

¿CUÁNDO ES NECESARIO OBTENER LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR ELECTRÓNICA (TIVe)?

La TIVe es el documento que certifica las características técnicas del auto. Debe tramitarse o reemplazarse cuando:

Se adquiere un vehículo nuevo.

El auto cuenta con una placa antigua emitida antes de 2010.

El propietario modifica el color, motor o tipo de combustible.

Se desea reemplazar la tarjeta física por su versión electrónica.

La tarjeta anterior se extravía o se encuentra deteriorada.

(Foto: Sunarp)

¿QUÉ HERRAMIENTAS PERMITEN SABER SI UN VEHÍCULO TIENE ORDEN DE CAPTURA?

Las dos opciones más utilizadas son:

SAT: En su plataforma se puede ingresar la placa y el captcha para conocer si existe una orden de captura, así como las deudas o sanciones asociadas. Pitazo Preventivo: Permite activar alertas ingresando los datos personales y registrándose en la web del SAT. Luego, el usuario puede verificar la situación del vehículo con el número de placa.

¿CÓMO FUNCIONA LA HERRAMIENTA ‘ALERTA ROBO’ DE SUNARP?

Esta aplicación digital permite reportar el robo de un vehículo que cuenta con TIVe, generando una notificación inmediata en los sistemas de Sunarp. Esto facilita la búsqueda por parte de las autoridades y permite a otros ciudadanos verificar si un auto ofrecido en venta tiene una denuncia activa, según informa el diario La República.

VÍDEO RECOMENDADO: