El Documento Nacional de Identidad (DNI) es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos y constituye el principal medio de identificación en el país, ya que podrán acceder a servicios y beneficios del Estado. Así, al tratarse de un derecho y a la vez una obligación, su tramitación corresponde tanto a menores de edad como a adultos. De esta manera, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) está realizando diversas campañas gratuitas, en coordinación con diferentes municipalidades del país, para otorgar el nuevo DNI electrónico a niños, adultos mayores, integrantes de comunidades indígenas y personas en condiciones de pobreza. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER AL DNI ELECTRÓNICO GRATIS ESTE 12 DE DICIEMBRE?

En medio de las elecciones generales 2026, muchos peruanos buscan obtener su nuevo Documento de Identidad. Así, la Municipalidad distrital de Tambillo (Ayacucho), a través de sus plataformas oficiales, anunció que este viernes 12 de diciembre llevarán a cabo la campaña para entregar el DNI electrónico gratuito exclusivamente para menores de 17 años, quienes deben asistir con algún familiar, y adultos mayores de 60 años. Los interesados en obtener su cédula deberán presentarse en el auditorio del municipio a partir de las 8:30 a. m. Entre los trámites que se podrán realizar figuran la renovación del DNI por caducidad, la emisión de duplicados, la inscripción por primera vez, entre otros servicios.

¿POR QUÉ NO SE DEBE REVELAR LA CLAVE PIN DEL DNI ELECTRÓNICO, SEGÚN RENIEC?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a sus usuarios a no compartir con terceros su clave PIN del DNI electrónico, ya que podrían ser víctimas de algún fraude o suplantación de identidad. Por ello, en caso de extravío o robo del documento, es fundamental reportarlo ante la Policía Nacional y, posteriormente, gestionar la anulación de los certificados digitales en el Reniec, ya sea de forma virtual o presencial.

Ahora, en caso que el ciudadano haya olvidado la clave de seis dígitos, el Reniec dispuso de una plataforma llamada Ciudadano Digital con el objetivo de que puedan actualizarlo a través del internet de manera gratuita y segura. Si optan por esta forma, es indispensable contar con una lectora de tarjetas digitales. Asimismo, existe otra manera y es acudir a una oficina de dicha entidad, por lo que deberán presentar su DNI electrónico en vigencia. Es importancia recordar que esta clave es estrictamente confidencial y no la conoce nadie más, ni siquiera el Reniec.

