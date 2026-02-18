El año 2026 será crucial en el ámbito político del Perú, ya que millones de ciudadanos acudirán a las votaciones para elegir al presidente, a los vicepresidentes, a los congresistas y a los representantes ante el Parlamento Andino. Con este propósito, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo el sorteo público para designar a los miembros de mesa, seleccionando a más de 800 mil personas para cumplir esta función. No obstante, como ocurre en cada jornada electoral, existen ciudadanos que no pueden asumir esta responsabilidad y deberán cumplir ciertos requisitos para ser oficialmente exonerados. A continuación, te detallamos toda la información que necesitas conocer sobre el tema.

¿No quieres ser miembro de mesa? Revisa los casos permitidos por la ONPE para excusarte

Después de realizarse el sorteo que designó a 834,660 ciudadanos como miembros de mesa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló que quienes no cumplan con esta función podrían enfrentar sanciones. Sin embargo, existen situaciones que permiten presentar excusas formales para quedar exonerado, como padecimientos físicos o mentales graves, la necesidad de estar fuera del país durante la jornada electoral, o encontrarse en estado de gestación o en periodo de lactancia de hijos menores de dos años al momento de la elección.

Eso no es todo, también otro de las causales están tener más de 65 años; o encontrarse comprendido en alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 57 de la Ley n.° 26859, referidas a los impedimentos para ser miembro de mesa. En caso de cumplir con estos factores, se tendrá que presentar una excusa ante la ONPE dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación definitiva del listado. Por su parte, para los ciudadanos que residan en otros países y que, por algún motivo no puedan ejercer esta labor cívica y no puedan votar, se puede gestionar una dispensa de sufragio ante el Jurado Nacional de Elecciones por medio de la Oficina Consular.

LINK para confirmar si eres miembro de mesa

El próximo domingo 12 de abril, millones de peruanos deberán acudir a las urnas para votar por su próximo presidente de la República, diputados y senadores, quienes se mantendrán en el poder por cinco años.

Es así que, tras llevarse a cabo el sorteo de los miembros de mesa, en la que se eligieron cerca de 834 660 ciudadanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma llamada “Consulta de miembros de mesa” (LINK), que permite conocer, con solo colocar el DNI, si fueron seleccionados para ejercer este deber cívico (titular o suplente).

Asimismo, la ONPE informó que los miembros de mesa recibirán una serie de beneficios, como una compensación económica equivalente al 3 % de una UIT, es decir, S/ 165. Además, tendrán derecho a un día de descanso remunerado en el trabajo.

Por otro lado, de acuerdo con información brindada por la entidad pública, se pondrá a disposición de la población una página web para conocer el local de votación con los detalles correspondientes. Aunque, durante estos días los ciudadanos están recibiendo correos en los que se les informa cuál de sus tres opciones fue seleccionada para estos comicios.