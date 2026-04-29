Por Kenyi Peña Andrade

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ofrece a la ciudadanía distintos servicios orientados a la actualización de datos personales vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), con el objetivo de mantener la información oficial vigente y correctamente registrada. Entre los procedimientos disponibles se encuentra la modificación de la firma o rúbrica, un elemento que forma parte de la identidad del titular y que puede ser actualizado bajo determinados requisitos establecidos por la entidad. Para ello, la institución dispone de canales digitales que orientan al usuario durante todo el proceso, desde la verificación de condiciones hasta la solicitud del trámite correspondiente. En caso sea necesario, también se puede gestionar una cita previa para completar la atención de manera presencial. Una vez culminado el procedimiento, el sistema permite confirmar la actualización de los datos, asegurando que el DNI refleje información precisa y acorde a la realidad del ciudadano. Este tipo de servicios contribuye a agilizar los trámites y a evitar inconvenientes administrativos en gestiones posteriores.