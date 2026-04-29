El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ofrece a la ciudadanía distintos servicios orientados a la actualización de datos personales vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), con el objetivo de mantener la información oficial vigente y correctamente registrada. Entre los procedimientos disponibles se encuentra la modificación de la firma o rúbrica, un elemento que forma parte de la identidad del titular y que puede ser actualizado bajo determinados requisitos establecidos por la entidad. Para ello, la institución dispone de canales digitales que orientan al usuario durante todo el proceso, desde la verificación de condiciones hasta la solicitud del trámite correspondiente. En caso sea necesario, también se puede gestionar una cita previa para completar la atención de manera presencial. Una vez culminado el procedimiento, el sistema permite confirmar la actualización de los datos, asegurando que el DNI refleje información precisa y acorde a la realidad del ciudadano. Este tipo de servicios contribuye a agilizar los trámites y a evitar inconvenientes administrativos en gestiones posteriores.

¿Qué debo presentar para cambiar mi firma?

Recibo de pago del Banco de la Nación por un monto de S/ 30.00* (por derecho a trámite).

En uno de nuestros centros de atención del Reniec, debe tomarse una foto de manera gratuita (captura en vivo), entregando su recibo de pago impreso. Así mismo, debe firmar el formato de su trámite, el cual le entregará el registrador del Reniec. Si la agencia no contara con el servicio de fotografía gratuita, debe llevar una foto actual, impresa, tamaño pasaporte, sin marco, no porosa, a color, con fondo blanco, de frente, con el rostro y orejas descubiertos, sin sonreír, sin lentes, sin retoques y sin prendas en la cabeza.

Al llenar el formulario, firmar de la nueva forma que desee.

* El pago de la tasa de trámite lo puede realizar en el Banco de la Nación o pago en línea a través de nuestra página web.

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Actualmente, los ciudadanos pueden generar un código de pago único para realizar sus trámites de forma rápida, segura y cómoda, ya sea desde casa o desde cualquier lugar del país con solo tener internet. A continuación, se detalla cómo utilizar esta nueva plataforma y qué gestiones se pueden pagar a través de ella. Por ello, el Reniec puso a disposición la plataforma “Generación de Tickets para pagos de Tasa” ( LINK ). Su funcionamiento es sencillo y se realiza siguiendo estos pasos:

Ingresa a la web oficial del Reniec. Completa tus datos personales y selecciona el trámite que deseas realizar.

Genera tu código único de 14 dígitos. Este identificador será necesario para efectuar el pago y solo será vigente durante el día de emisión.

Elige tu canal de pago:

Yape: Abre la app, entra a “Yapear Servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y busca “Reniec”. Luego ingresa el código generado y confirma la operación.

Agente BCP: Indica al agente el código de pago y el nombre del trámite para realizar la transacción en segundos. Una vez realizado el pago, el sistema valida automáticamente la operación, permitiendo que el trámite se active en cuestión de minutos. Este proceso reduce el riesgo de errores, elimina la necesidad de comprobantes físicos y brinda una experiencia más ágil para los usuarios, según comparte Perú Retail.

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