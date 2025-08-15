En el Perú, el Documento Nacional de Identidad (DNI) es uno de los documentos más indispensables en la vida cotidiana de los ciudadanos, ya que pueden identificarse y acceder a diversos trámites legales, bancarios, escolares y médicos, así como también acceder a servicios del Estado, como salud, educación y programas sociales. En ese contexto, con el objetivo de que la población cuente con su documento de manera rápida y fácil, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentó una plataforma virtual que permite obtener el duplicado de DNI en simples pasos y sin tener que acudir a sus oficinas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.
¿CÓMO SOLICITAR EL DUPLICADO DE DNI EN EL RENIEC?
A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso a disposición de la ciudadanía una plataforma web que permite solicitar de manera virtual el Documento Nacional de Identidad (DNI). Es decir, aquellos que cuentan con su documento perdido, dañado o requieren de una copia, no será necesario que se acerquen a una agencia. De hecho, cuando se haya realizado el trámite podrán seleccionar la oficina o agencia donde desean recoger su cédula dentro de 5 a 10 días hábiles. Previamente, se notificará al usuario por correo electrónico o mensaje de texto cuando el documento esté listo para ser recogido. Por consiguiente, te presentamos el paso a paso para realizar el trámite virtualmente del duplicado del DNI:
A través de la web del Reniec
- Accede a www.reniec.gob.pe (LINK)
- Dirígete a la sección “Servicios en línea” y “Duplicado de DNI”.
- Seleccionar tipo de DNI y validar datos.
- Ingresar número de recibo de pago.
- Escoger oficina de recojo (si no se trata de un DNI digital descargable).
- Finalizar solicitud y guardar constancia.
Con la app DNI BioFacial
- Descargar la app gratuita “DNI BioFacial” que está disponible en Android y iOS.
- Validar identidad escaneando el rostro.
- Seleccionar opción “Duplicado de DNI”.
- Pagar el trámite desde la app o ingresar el código de pago.
- Seleccionar la oficina de recojo y confirmar solicitud.