¿Perdiste o te robaron el DNI? Solicita AQUÍ el duplicado de manera rápida y práctica

En Perú, el Documento Nacional de Identidad (DNI) es obligatorio para todas las personas, sin importar su edad. Este documento es clave para realizar trámites, acceder a servicios del Estado y disfrutar de diversos beneficios. Si el DNI se pierde, es robado o se daña, se debe tramitar un duplicado siguiendo el procedimiento oficial establecido por Reniec.

En caso de que pierdas tu Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe), te lo roben o esté en muy mal estado, debes solicitar el Duplicado del DNI.

Este trámite procede cuando el DNI está vigente, es decir, no tiene que estar caduco, ni dentro de los 60 días antes de la fecha de caducidad.

Si actualmente tienes un DNI Azul, pasarás al DNI Electrónico. Este trámite se realiza de manera presencial en un Centro de Atención del Reniec o MAC.

Este trámite se realiza en un Centro de Atención del Reniec o MAC. En caso ya cuentes con un DNI Electrónico y necesites un duplicado, puedes solicitarlo por la web, en un Agente Reniec, o también de forma presencial.

Recuerda que, para los menores de 17 años, el trámite de duplicado solo puede hacerse de manera presencial, acompañado del padre o madre declarante.

Debes tener actualizado tu estado civil para acceder al Duplicado de DNI, recuerda que puedes Rectificar el estado civil Online, solo de soltero a casado, siempre que tu acta de matrimonio esté en nuestro sistema.

Una vez que empieces el proceso, no podrás solicitar su anulación y el duplicado tendrá los mismos datos identificatorios, características, fecha de caducidad que el anterior y una indicación en el sentido que es “Duplicado”, así como también contendrá nuevos certificados digitales de persona natural.

Requisitos

Recibo de pago por derechos administrativos.

El trámite es gratuito y presencial para las personas con Discapacidad.

En caso desees realizar el trámite por web, solo podrás hacerlo si cuentas con DNI electrónico.

Así puedes hacer el trámite de manera digital

Realiza el pago del duplicado

Solo si cuentas con DNI electrónico

DNI mayor de edad: S/ 33.00 con el código de tributo 005221

DNI menor de edad: S/ 16.00 con el código de tributo 00647

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

La entrega del DNI solicitado por web es estrictamente personal . Al momento del recojo, tu identidad será verificada tomando tus huellas digitales en el lector biométrico.

Al momento del recojo, tu identidad será verificada tomando tus huellas digitales en el lector biométrico. En Duplicado web o por el Agente Reniec, no procede cambio de lugar de entrega de DNI, ni carta poder simple para que otra persona lo recoja.

Si tuvieras inconveniente por la ruta de validación de datos, puedes solicitar mediante la Verificación Facial, descargando en tu celular el App DNI Bio Facial para identificarte mediante una captura de imagen en tu rostro y continuar tu trámite por web.