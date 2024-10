Desde a mediados de agosto, sigue avanzando el proceso de pago a los grupos de Reintegro del desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), que depende de la cantidad que hayan aportado durante esos años, recibirán montos que van entre S/40 y más de S/20.000. En ese sentido, la Comisión Ad Hoc anunció que se busca garantizar que todos los fonavistas, entre ellos, pensionistas con discapacidad y herederos de exaportantes fallecidos obtengan su dinero sin ningún inconveniente. Sin embargo, una nueva lista podría anunciarse en las próximas semanas debido al retraso del Reintegro 3. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UNA NUEVA LISTA EN LA DEVOLUCIÓN DEL FONAVI?

Debido a la ausencia de los principales representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en las reuniones de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, se estaría preparando un informe técnico para facilitar la entrega de la Lista 21, según información de Infobae. Este listado beneficiaría a aquellos exaportantes que hasta el momento no han formado parte de una lista, y se estima que el desembolso se realice a mediados de diciembre, por lo que el Reintegro 3 se prolongaría, de acuerdo con lo señalado por la Comisión Ad Hoc al mencionado medio.

Se estaría preparando un informe técnico para facilitar la entrega de la Lista 21 del Fonavi.

Asimismo, la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf-Perú) en la Comisión Ad Hoc sostuvieron que se le de prioridad al Reintegro 3 antes que a la Lista 21, es decir, que se presente en noviembre. Además, desde el Gobierno han sugerido que no sean considerados los fallecidos menores de 93 años; aunque todo dependerá de las reuniones que tengan los representantes de cada comisión. “El tercer grupo de pago del reintegro se pagaría en febrero 2025″, revelaron por medio de Infobae.

¿CÓMO SABER SI FORMAS PARTE DE LA LISTA DE BENEFICIARIOS DEL FONAVI?

El Fonavi ha puesto a disposición de los exaportantes la plataforma para consultar si formas parte de algún grupo de reintegro. Estos son los pasos:

Entra a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi por medio de este LINK.

Dirígete a la opción 4, llamado ‘Consulte AQUÍ si es parte del segundo grupo, reintegro - agosto 2024′.

En tipo de documento, escoger cualquiera de las opciones disponibles

Escribir el número de DNI

Colocar el código captcha

Dar clic en consultar

En caso seas uno de los beneficiados, solo tendrás que acercarte al Banco de la Nación más cercano y hacer efectivo el cobro.

Es importante mencionar que, el grupo de Reintegro 3 todavía no ha sido activado, pero se estima que en las próximas semanas se incluya a un número importante de beneficiarios que aportaron durante años al Fonavi.

¿POR QUÉ NO APARECES EN EL PADRÓN DE LA DEVOLUCIÓN DEL FONAVI?

El titular de la Sub Unidad de Orientación y Registro de la Comisión Ad Hoc, Eduardo Gaytán Vilca, aclaró a los fonavistas que no aparecen en la lista de pagos del grupo de reintegro 2 que se debe a ciertas causas por la no inclusión en el padrón, como ser mayor de 75 años, contar con una discapacidad o padecer una enfermedad terminal. De esta manera, la comisión encargada del proceso de devolución instó a los adultos mayores que ingresen a la plataforma oficial del Fonavi para que puedan validar su estatus. “Si no estás en algún grupo de pago o en el reintegro, debes esperar a los siguientes grupos”, precisó Gaytán.

Asimismo, se conoció que la Comisión Ad Hoc dispuso que se pague a los exaportantes a través del Banco de la Nación, considerados en las listas del 1 al 19 a partir del martes 27 de agosto. Dentro de esta agrupación estarán 207.470 afiliados y por ende se ha establecido, con la finalidad de que se desembolse a estos adultos mayores, un total de S/519.291,004, según indicaron a Infobae.