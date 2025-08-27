El Servicio Militar es un derecho constitucional que faculta a todo ciudadano peruano a integrar la Defensa Nacional, ya sea en la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea o el Ejército del Perú. Sin embargo, para poder ingresar a la institución, el Gobierno peruano estableció una serie de requisitos, entre ellos tener entre 18 y 30 años, presentar el DNI, constancia de inscripción o libreta militar, así como contar con al menos la primaria completa, entre otros. En ese sentido, el Ministerio de Defensa (Mindef) ordenó la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Nº 29248, con el objetivo de obtener diversas recomendaciones y opiniones de diversos sectores del país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CAMBIOS HABRÍA CON EL SERVICIO MILITAR EN EL PERÚ?

El Ministerio de Defensa estableció que se publicara el proyecto de Decreto Supremo que plantea modificaciones al Reglamento de la Ley nº 29248, Ley del Servicio Militar, aprobado mediante el Decreto Supremo nº 003-2013-DE. El documento, junto a su Exposición de Motivos, se encontrará disponible en la plataforma digital institucional del Gobierno para recibir opiniones, comentarios y sugerencias de entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en general, en un plazo de 15 días calendario.

El Servicio Militar es un derecho constitucional que faculta a todo ciudadano peruano a integrar la Defensa Nacional.

Asimismo, de acuerdo con la Resolución Ministerial nº 01042-2025-DE, las modificaciones planteadas tienen como objetivo adecuar el reglamento a los cambios introducidos en la Ley del Servicio Militar mediante la Ley nº 31488, la cual modificó los artículos 61° (numeral 14), 71 y 78 (numeral 1), además de incorporar el numeral 15 al artículo 61° de la Ley nº 29248.

De esta manera, las opiniones, comentarios o sugerencias sobre el proyecto y su Exposición de Motivos podrán ser presentados en la Mesa de Partes del Ministerio de Defensa, que se encuentra situada en la avenida La Peruanidad s/n, Edificio Quiñones, distrito de Jesús María, Lima o en todo caso realizarlo virtualmente, a través de la Mesa de Partes digital del Mindef (LINK). Por último, la Dirección General de Recursos Humanos de la institución se encargará de procesar, sistematizar y evaluar los aportes recibidos, así como incorporarlos en el proyecto cuando corresponda.