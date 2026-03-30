Gracias a las variadas gestiones disponibles por la administración peruana a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), ahora es posible actualizar información y completar los trámites necesarios para corregir datos registrados en el Documento Nacional de Identidad (DNI). En este contexto, es importante destacar que la firma constituye un elemento personal relevante al momento de solicitar cambios, y la plataforma correspondiente se encuentra habilitada para realizar todo el proceso de manera guiada y ordenada. El sistema permite a los usuarios verificar el estado de sus solicitudes en tiempo real, evitando desplazamientos innecesarios. Además, se ofrece soporte en línea para resolver dudas sobre cada paso del procedimiento. Esta iniciativa busca agilizar la gestión de documentos y garantizar mayor seguridad en la información personal. Con estas herramientas digitales, los ciudadanos pueden realizar ajustes de manera más rápida, confiable y sin complicaciones.

¿Qué debo presentar para cambiar mi firma en mi DNI? Esto dice el Reniec

Recibo de pago del Banco de la Nación por un monto de S/ 30.00* (por derecho a trámite).

En uno de nuestros centros de atención del Reniec , debe tomarse una foto de manera gratuita (captura en vivo), entregando su recibo de pago impreso. Así mismo, debe firmar el formato de su trámite, el cual le entregará el registrador del Reniec. Si la agencia no contara con el servicio de fotografía gratuita, debe llevar una foto actual, impresa, tamaño pasaporte, sin marco, no porosa, a color, con fondo blanco, de frente, con el rostro y orejas descubiertos, sin sonreir, sin lentes, sin retoques y sin prendas en la cabeza.

debe tomarse una foto de manera gratuita (captura en vivo), entregando su recibo de pago impreso. Así mismo, debe firmar el formato de su trámite, el cual le entregará el registrador del Reniec. Si la agencia no contara con el servicio de fotografía gratuita, debe llevar una foto actual, impresa, tamaño pasaporte, sin marco, no porosa, a color, con fondo blanco, de frente, con el rostro y orejas descubiertos, sin sonreir, sin lentes, sin retoques y sin prendas en la cabeza. Al llenar el formulario, firmar de la nueva forma que desee.

* El pago de la tasa de trámite lo puede realizar en el Banco de la Nación o pago en línea a través de nuestra página web.

¿Puedo recoger mi DNI en un una oficina distinta a donde fue tramitado? Esto dice Reniec

Sí, siempre y cuando el DNI se tramitó en una oficina puede solicitar el cambio de lugar de entrega. Estos son los requisitos:

Verifica que tu DNI está al 100 % aquí: consulta de estado de trámite.

Paga S/5.00 con el código 02143 en el Banco de la Nación o www.pagalo.pe.

Acude a la agencia recogeras tu DNI y sigue las indicaciones que te darán.

No aplica para DNI tramitado vía web.

¿Por qué no debe revelar la clave PIN del correo electrónico?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a sus usuarios a no compartir con terceros su clave PIN del DNI electrónico, ya que podrían ser víctimas de algún fraude o suplantación de identidad. Por ello, en caso de extravío o robo del documento, es fundamental reportarlo ante la Policía Nacional y, posteriormente, gestionar la anulación de los certificados digitales en el Reniec, ya sea de forma virtual o presencial.

Ahora, en caso que el ciudadano haya olvidado la clave de seis dígitos, el Reniec dispuso de una plataforma llamada Ciudadano Digital con el objetivo de que puedan actualizarlo a través del internet de manera gratuita y segura. Si optan por esta forma, es indispensable contar con una lectora de tarjetas digitales. Asimismo, existe otra manera y es acudir a una oficina de dicha entidad, por lo que deberán presentar su DNI electrónico en vigencia. Es importancia recordar que esta clave es estrictamente confidencial y no la conoce nadie más, ni siquiera el Reniec.