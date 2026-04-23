El Documento Nacional de Identidad (DNI) sigue siendo una herramienta clave para acreditar la identidad de los ciudadanos y realizar diversos trámites cotidianos, tanto en instituciones privadas —como bancos, colegios o clínicas— como en entidades públicas vinculadas a salud, educación y programas sociales. Con la finalidad de promover el uso del DNI electrónico 3.0, el Reniec ha habilitado una plataforma digital que permite renovar el documento sin necesidad de acudir de manera presencial a una oficina. Esta opción busca hacer el proceso más ágil y reducir el tiempo y esfuerzo que normalmente requiere el trámite tradicional. El procedimiento en línea resulta sencillo y práctico: el usuario completa sus datos, verifica su información personal y puede coordinar la entrega del nuevo documento. Asimismo, el sistema incorpora medidas de seguridad que resguardan los datos y garantizan una correcta validación de cada solicitud. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre dicha gestión.

¿Quiénes pueden renovar el DNI por internet? Esto dice el Reniec

Las personas que pueden renovar su DNI azul o electrónico de manera virtual son los mayores de edad que cuentan con su documento ya caduco o se encuentra dentro de los 60 días antes de su vencimiento. Además, los ciudadanos que deseen actualizar su fotografía, modificar la donación de órganos o actualizar su estado civil de soltero a casado. Este último trámite solo se puede realizar vía web si el acta correspondiente se encuentra registrada en Reniec.

Requisitos para renovar el DNI por internet

Para renovar el DNI de manera virtual es necesario ser mayor de edad, tener el aplicativo DNI BioFacial descargado en el celular, validar la identidad por esta aplicación y, finalmente, realizar el pago para llevar a cabo este trámite de renovación.

Pasos para el trámite de Renovación de DNI online

· Pago de trámite: El ciudadano debe realizar el pago por S/30 si migrará del DNI azul al electrónico por primera vez. Este monto estará disponible hasta las Elecciones 2026. Si es mayor de edad y quiere renovar su DNIe, debe realizar el pago de S/41. Este lo puede realizar previamente por YAPE, Agente BCP, Banco de la Nación o Pagalo.pe o durante el trámite en la web del Reniec con tarjeta de débito o crédito.

· Instalar la aplicación DNI BioFacial en el celular: Con esta app, el ciudadano se podrá identificar con una captura de imagen y actualizar su foto de DNI.

· Ingresar a la web de Reniec: Debe ingresar al siguiente ENLACE. Aceptar los ‘Términos y condiciones’ y seleccionar ‘Empezar trámite’.

· Insertar sus datos personales y la información necesaria: Debe informar número de DNI, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. Asimismo, rellenar todo lo que solicita el trámite.

· Escoger la oficina de recojo del DNI: Debe elegir la sede más cercana a su domicilio para la entrega del nuevo DNI. Luego de ello, le llegará el reporte del registro del trámite a su correo electrónico.

· Verificar el avance de su trámite de renovación de DNI: Para conocer el estado del trámite debe ingresar el siguiente ENLACE. Cuando el proceso se encuentre al 100 % se podrá acercar a la agencia seleccionada sin necesidad de sacar cita.

¿Quiénes no pueden renovar el DNI vía online?

Las personas que no pueden renovar el DNI de manera virtual son menores de edad, los ciudadanos con discapacidad permanente, además aquellos que desean actualizar su estado civil de casado a divorciado o a viudo, su grado de instrucción y cambiar de firma. Ellos deben presentar ciertos documentos en las agencias de Reniec. Conoce aquí cuáles son.