Por Kenyi Peña Andrade

El Documento Nacional de Identidad (DNI) sigue siendo una herramienta clave para acreditar la identidad de los ciudadanos y realizar diversos trámites cotidianos, tanto en instituciones privadas —como bancos, colegios o clínicas— como en entidades públicas vinculadas a salud, educación y programas sociales. Con la finalidad de promover el uso del DNI electrónico 3.0, el Reniec ha habilitado una plataforma digital que permite renovar el documento sin necesidad de acudir de manera presencial a una oficina. Esta opción busca hacer el proceso más ágil y reducir el tiempo y esfuerzo que normalmente requiere el trámite tradicional. El procedimiento en línea resulta sencillo y práctico: el usuario completa sus datos, verifica su información personal y puede coordinar la entrega del nuevo documento. Asimismo, el sistema incorpora medidas de seguridad que resguardan los datos y garantizan una correcta validación de cada solicitud. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre dicha gestión.