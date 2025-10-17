A través de los múltiples servicios que ofrece el gobierno peruano mediante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), hoy tienes la chance de poder modificar datos, y terminar realizando trámites para la rectificación de información consignada en el Documento Nacional de Identidad (DNI). En relación a ello, te contamos que la firma o rúbrica representa actualmente una de las referencias personales a tomar en cuenta si necesitamos modificarla, y cuya plataforma figura habilitada a fin de concretar procedimiento siguiendo paso a paso puntual.

SI QUIERES O NECESITAS CAMBIAR LA FIRMA EN TU DNI, TOMA NOTA DEL SIGUIENTE PASO A PASO PARA RECTIFICARLA

El DNI cuenta con datos importantes para la identificación de todo ciudadano nacido en Perú, y a la misma vez asegura el acceso a todos los servicios y beneficios que brinda el Gobierno para efectos del trámite vinculado a rectificaciones, modificaciones y actualizaciones de firma, entre otros importantes elementos.

Así como una persona puede gestionar el cambio de nombres, apellidos, y hasta la condición de casado a divorciado, por ejemplo, también tiene permitida la actualización de su rúbrica si así lo requiere o necesita mediante un procedimiento bastante sencillo e iniciado de manera virtual.

Para llevar a cabo este trámite y solicitar rectificación de rúbrica ante las oficinas habilitadas por parte del RENIEC, recuerda que primero debes efectuar un pago administrativo de acuerdo al tipo de DNI que portes, y posteriormente cumplir con el siguiente paso a paso a fin de obtenerlo:

PASO 1

- Realiza pago por un valor ascendente a los S/30 si cuentas con DNI azul (convencional), o S/41 si portas DNI Electrónico.

- Lugares de pago: Págalo.pe / Banco de la Nación (BN) / Agentes MultiRed

NOTA : Las personas con discapacidad permanente tienen la libertad de realizar esta gestión de manera gratuita, mientras que el resto de ciudadanos deben guardar su comprobante físico o virtual para efectos del trámite.

PASO 2

- Luego de haber efectuado el pago, acércate a uno de los Centros de Atención habilitados por el RENIEC, y que figuran operativos a nivel nacional, o a uno de los 14 Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) situados en diversas regiones.

- Seguidamente, el registrador atenderá tu solicitud una vez que le hayas confirmado la voluntad de actualizar la firma consignada en DNI, y de esa forma emitirá un código de trámite con el cual finalmente podrás retornar a oficina para recoger la nueva credencial.

PASO 3

- El recojo del DNI nuevo, y con la actualización de firma registrada, se podrá hacer efectivo dentro de un plazo aproximado de 10 días hábiles a partir de la fecha en la cual terminó tramitándose.

Si deseas seguir muy de cerca el estado de tu gestión para la entrega de dicha cédula peruana, ingresa a plataforma de CONSULTA RENIEC, y coloca tu número de identificación como principal dato requerido.

CONSULTA EL ESTADO DE TRÁMITE PARA RECOJO DE DNI EN OFICINA DEL RENIEC

Actualmente, el Gobierno te brinda la posibilidad de acceder a variados servicios, siendo la consulta de estado para la entrega de DNI aquella que puedes realizar de manera virtual siguiendo solo algunos sencillos pasos.

Según lo refiere el RENIEC oficialmente, mediante esta plataforma hoy tienes la chance de conocer a detalle e incluso hasta 1 mes después de que recibiste la cédula, el porcentaje de avance de trámite a fin de confirmarte si ya puedes acercarte a recogerla.

La información al respecto precisa que debes realizar los siguientes movimientos desde tu dispositivo móvil o PC si quieres verificar estado de trámite para entrega de DNI gestionado, tal y como lo detallamos a continuación:

Tras ingresar a link compartido líneas arriba, dirígete a “Consulta por: Documento Nacional de Identidad - DNI”, y selecciónala como opción .

. Coloca tu número de DNI solicitado en parte inferior de plataforma como dato obligatorio .

. Finalmente, pulsa “CONSULTAR” para ingresar a zona de consulta requerida.

Asimismo, y con respecto a opciones que encontrarás dentro de página desarrollada por RENIEC, considera estos tipos de estado mediante los cuales puedes tener mayor conocimiento sobre gestión realizada para obtención de DNI, y así terminar dirigiéndote a agencia seleccionada durante trámite realizado:

INICIADO

- Trámite ingresado.

EN PROCESO

- Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6.

El recojo de DNI en Perú, hoy puede monitorearse gracias a plataforma que habilita el RENIEC. (Fuente: El Peruano)

EN AGENCIA

- Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC.

ENTREGADO

- Ya recogiste tu DNI.

OBSERVADO/ANULADO

Cuando el trámite ha sido observado, puedes comunicarte al (01) 315-2700 o (01) 315-4000 anexo 1900, o también escribir al correo consultas@reniec.gob.pe.

A propósito de gestiones llevadas a cabo en oficinas del RENIEC o virtualmente, recuerda evitar pagar multa que figura establecida mediante la LEY 30338 si actualizas dirección de domicilio o estado civil consignado en DNI antes de los 30 días establecidos.

Es así como dicha normativa decretada por el Congreso de la República, y publicada el 27 de agosto de 2015, hoy continúa estableciendo castigo puntual hacia esos ciudadanos que durante el tiempo mencionado ascendente a un mes aproximadamente, omiten la rectificación de esos datos, entre otros como la firma, por ejemplo.

Al respecto, te contamos que el “pago de una multa equivalente al 0,3 por ciento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)” es el que debes cumplir si no solicitas actualización de dirección de domicilio o estado civil en DNI según el plazo determinado de manera puntual.

Tomando en consideración que al 2025 el valor de la UIT asciende a los 5,350 soles, hoy el monto que pasaría a cobrar el RENIEC de manera coactiva por dicha omisión, llega a los S/16.05 “salvo casos de dispensa por razones de pobreza”.