Los usuarios que se desplazan en el Metropolitano y en los Corredores Complementarios (Azul, Rojo y Morado) ya cuentan con una alternativa más rápida para recargar saldo en su Lima Pass. La integración de Yape como método de pago digital elimina la necesidad de billetes y las largas filas en ventanilla, permitiendo realizar la recarga de forma remota, segura y directamente desde el celular.

Es posible añadir saldo a la tarjeta Lima Pass del Metropolitano o de los Corredores Complementarios cualquier día de la semana, desde la medianoche hasta las 9:15 p. m., utilizando la opción “Yapear Servicios” dentro de la aplicación.

Recarga AQUÍ tu tarjeta del Metropolitano o Corredor con Yape: guía rápida paso a paso

-La recarga toma 15 minutos en procesarse.

Monto mínimo de recarga: S/ 10

-Puedes recargar tarjetas de terceras personas.

-Si haces otra recarga en la misma semana, primero será necesario activar la anterior.

-Si después de 7 días, vuelves a recargar y aún no activaste la recarga anterior, no te preocupes. Al hacer la activación, verás el saldo acumulado.

Solo debes seguir estos pasos:

-Desde tu app de Yape, ingresa a “Yapear Servicios”.

-Escribe “Metropolitano y Corredores” en el buscador.

-Ingresa los 10 dígitos de la tarjeta a recargar. ¡Puede ser tuya o la de otra persona!

-Recarga desde S/ 10, yapea ¡y listo!

-Después de 15 minutos, no olvides activar el saldo de tu tarjeta.

¿Dónde puedo ver las Yape Promos que he comprado? Sigue estos pasos

Por el momento, solo podrás ver las Yape Promos del tipo “Compra ahora” en tu app.

Recuerda que las Yape Promos del tipo “Compra ahora” son aquellas que se pagan en el mismo Yape y se ven así:

Para verlas, ingresa a la sección de “Promos” y, en la parte de arriba, toca en la pestaña que dice “Mis compras“.

Las promos “Compra en línea” y “Compra en local” no se verán reflejadas.

En esta sección, podrás encontrar:

Detalle de la promo

Pasos para el canje

Código de la promo

Fecha de vencimiento

Términos y Condiciones

Así puedes pagar tus servicios en Yape

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite -la empresa.