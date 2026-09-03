Yape se ha convertido en una herramienta utilizada por millones de personas para realizar diversas operaciones desde el celular de manera rápida y sencilla. Entre sus alternativas también existen servicios que buscan brindar mayor respaldo a los usuarios frente a situaciones inesperadas. En este contexto, conocer las características de un seguro de vida puede resultar relevante para quienes buscan proteger su bienestar económico y el de sus seres queridos. Este tipo de protección puede contemplar diferentes situaciones, dependiendo de las condiciones establecidas para cada caso. Además, sus beneficios pueden convertirse en un apoyo importante ante determinados acontecimientos que alteren la estabilidad familiar. Por ello, antes de contratar o considerar una opción de este tipo, es recomendable conocer qué ofrece y bajo qué condiciones funciona. Si utilizas Yape y estás interesado en conocer esta alternativa, hay algunos aspectos que conviene revisar antes de tomar una decisión.

¿Cuál es la cobertura y beneficios del Seguro de Vida?

El Seguro de Vida Yape es un producto de Pacífico Seguros que cubre el fallecimiento por muerte natural o accidental de la persona asegurada.

Si fallece el titular del seguro, los herederos legales o beneficiarios recibirán como indemnización el monto de S/ 10,000.

Además, cuentas con un beneficio adicional de 3 consultas virtuales al año con la red T-sana para ti y tus familiares.

Estas consultas están disponibles a partir del tercer día hábil (no cuentan fines de semana ni feriados) de adquirir tu seguro y durante toda su vigencia.

¿Cuál es el monto máximo para pagar servicios con Yape?

Los montos límite de la funcionalidad “Yapear servicios” son los siguientes:

Hasta un máximo total diario de S/3,000 en cualquiera de estas categorías: Financieras, Proveedores de Negocio, Educación y Trámites, Ventas por Catálogo y Tributos

en cualquiera de estas categorías: Financieras, Proveedores de Negocio, Educación y Trámites, Ventas por Catálogo y Tributos Hasta un máximo total diario de S/2,000 en cualquiera de estas categorías: Servicios básicos, Seguros, Asociaciones, Otros

en cualquiera de estas categorías: Servicios básicos, Seguros, Asociaciones, Otros Hasta un máximo total diario de S/1,000 para Compras por Internet

El límite mensual acumulado de todas las categorías es máximo S/20,000.

¿Recibiré una constancia de pago por pagar mis servicios con Yape?

Al pagar tus servicios con Yape te llegará una notificación con la confirmación del pago del servicio al correo que registraste al crear tu cuenta.

Además, podrás ver todas tus constancias en la sección de Últimos movimientos. A diferencia de un yapeo a otra persona, este pago se verá como “Nombre de la empresa - Nombre del servicio”. Si necesitas más detalle del movimiento, solo toca en él.

En caso existan demoras y no te llegue el correo de constancia, espera unos minutos y revisa las bandejas de Recibido, Spam o ”No deseados”, pues el correo podría estar llegando ahí.

Si problema persiste, contáctanos a nuestro canal oficial de WhatsApp para ayudarte.