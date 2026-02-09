Revisa cuál es la edad máxima para conducir en el Perú: estos son los requisitos para revalidar tu licencia de conducir

En el Perú, la licencia de conducir es considerado un documento fundamental, ya que permite a los ciudadanos manejar distintos tipos de vehículos de forma legal, evitando así multas y sanciones. Sin embargo, conducir sin este brevete constituye una infracción grave que puede derivar en severas penalidades e incluso en la inhabilitación para conducir. En ese sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que no todos podrán renovar su licencia al alcanzar una determinada edad, tal como lo establece el reglamento de tránsito. Frente a esta situación, los ciudadanos se cuestionaron cuál es la edad límite para conducir un vehículo en el país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES LA EDAD MÁXIMA PARA CONDUCIR EN EL PERÚ?

A través del artículo 20 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, se estableció que los conductores mayores de 60 años pueden solicitar una licencia de conducir siempre y cuando se cumpla con una condición especifica para este grupo etario en adelante. Es decir, si buscan renovar su brevete tendrán que pasar por un examen médico lo cual dependerá de la validez que otorga dicha entidad.

En cuanto a las personas de 70 años, deberán presentar un certificado médico aprobado que será a través de una Entidad Certificadora de Salud autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, convirtiéndose en un trámite anual. Mientras que para los mayores de 80 años ya no tendrán la posibilidad de solicitar el brevete. A continuación, te presentamos los plazos para los titulares de licencias profesionales y no profesionales:

Licencias no profesionales (clase A, categoría I):

De 70 a 75 años: La licencia se renueva por 5 años.

De 75 a 81 años: La vigencia es de 3 años.

A partir de los 81 años: La licencia se otorga por 2 años.

Licencias profesionales (clase A, categorías II y III):

De 70 a 76 años: La vigencia es de 1 año.

De 76 a 81 años: La vigencia es de 6 meses.

¿CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO QUE BRINDA EL MTC A LOS CONDUCTORES?

Según las normativas del MTC, aquellos choferes que pasen más de dos años sin cometer infracciones vehiculares, el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos otorga una bonificación de 20 puntos. Asimismo, este beneficio se suma al puntaje de la licencia de conducir y cuenta con una vigencia de 24 meses, a fin de que pueda servir como un respaldo y mejorar el historial del chofer ante posibles infracciones leves que pudieran cometerse en el futuro.

Como se sabe, el sistema establece un límite negativo máximo de 100 puntos, por lo que al llegar al tope, se procede a la cancelación o la suspensión del brevete. Por ello, es importante saber que esta bonificación, que tiene carácter preventivo, no se puede intercambiar por beneficios materiales o descuentos, sino que aminora los puntos negativos que fueron acumulados anteriormente por infracciones de los titulares de licencias sin tener un historial perjudicial en el plazo determinado.