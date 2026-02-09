Revisa cuál es la edad máxima para conducir en el Perú: estos son los requisitos para revalidar tu licencia de conducir

Por Manuel Gomez

En el Perú, la licencia de conducir es considerado un documento fundamental, ya que permite a los ciudadanos manejar distintos tipos de vehículos de forma legal, evitando así multas y sanciones. Sin embargo, conducir sin este brevete constituye una infracción grave que puede derivar en severas penalidades e incluso en la inhabilitación para conducir. En ese sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que no todos podrán renovar su licencia al alcanzar una determinada edad, tal como lo establece el reglamento de tránsito. Frente a esta situación, los ciudadanos se cuestionaron cuál es la edad límite para conducir un vehículo en el país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

