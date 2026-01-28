Para facilitar el acceso a la documentación oficial, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha desplegado módulos de autoservicio en centros comerciales estratégicos a nivel nacional. Esta medida permite a los peruanos realizar gestiones clave de identidad sin pasar por las ventanillas tradicionales, eliminando la necesidad de citas y evitando las molestas colas en las oficinas registrales.

Estas plataformas virtuales están diseñadas para integrarse a la rutina diaria del ciudadano, ofreciendo una solución rápida en puntos de alto tránsito y gran conectividad. Descubre qué trámites se pueden hacer en estos puntos de atención y dónde están ubicados.

¿QUÉ GESTIONES SE PUEDEN RESOLVER EN ESTOS MÓDULOS DE AUTOSERVICIO?

Para evitar las filas convencionales, los terminales digitales de Reniec han sido habilitados para procesar cuatro requerimientos específicos:

Obtención de actas certificadas: Puedes imprimir copias oficiales de partidas de nacimiento, unión matrimonial o actas de defunción.

Puedes imprimir copias oficiales de partidas de nacimiento, unión matrimonial o actas de defunción. Seguridad del DNIe: Si olvidaste tu clave o bloqueaste tu documento electrónico, estos agentes permiten resetear o actualizar el PIN.

Si olvidaste tu clave o bloqueaste tu documento electrónico, estos agentes permiten resetear o actualizar el PIN. Actualización de datos civiles: El sistema permite registrar el cambio de estado de soltería a matrimonio de manera formal.

El sistema permite registrar el cambio de estado de soltería a matrimonio de manera formal. Reposición de documento: En caso de pérdida o robo, es posible solicitar el duplicado de tu DNI electrónico directamente en la plataforma.

(Foto: Reniec)

¿EN QUÉ PUNTOS DE LIMA Y PROVINCIAS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES?

La red de atención se extiende tanto en la capital como en ciudades clave del interior del país, situándose en los siguientes establecimientos:

Surco: Dentro del Jockey Plaza.

Surquillo: En el Mallplaza Angamos.

Chorrillos: Ubicado en el Mall del Sur.

San Juan de Miraflores: En el centro comercial Plaza Lima Sur.

Callao: Disponible en el MAC del Mall Aventura Plaza.

Áncash e Ica: En los MegaPlaza de las ciudades de Chimbote e Ica, respectivamente.

¿DE QUÉ MANERA SE REALIZA EL PAGO POR LOS DERECHOS DE TRÁMITE?

La flexibilidad es la característica principal de estos agentes, ya que no exigen comprobantes físicos de bancos tradicionales. Los usuarios pueden saldar el costo de sus gestiones utilizando herramientas digitales como la aplicación Yape o mediante el portal Págalo.pe. Asimismo, los módulos están integrados para procesar pagos instantáneos con cualquier tarjeta de débito o crédito, agilizando el proceso de inicio a fin, según informa el diario La República.

pagalo.pe

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.

VÍDEO RECOMENDADO: