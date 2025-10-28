Un nuevo retiro extraordinario de fondos previsionales estará disponible para miles de afiliados al sistema de AFP en todo el territorio nacional. Desde el martes 21 de octubre, los peruanos podrán registrar su solicitud en línea para acceder hasta a 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que representa S/ 21,400.Según informó la Asociación de AFP, todo el proceso se llevará a cabo de forma digital, sin necesidad de acudir a oficinas ni contar con intermediarios.

¿Tu DNI termina en 4 o 5? Mira qué día puedes solicitar tu retiro AFP 2025

Por primera vez, cada administradora de fondos de pensiones (AFP) gestionará directamente las solicitudes a través de su plataforma web oficial, lo que brindará a los afiliados un proceso más seguro, ágil y personalizado. Podrán acceder al trámite tanto los residentes en el Perú como los peruanos en el extranjero, siempre que cuenten con conexión a internet y una cuenta bancaria activa donde se deposite el dinero.

El registro de solicitudes se inició el martes 21 de octubre de 2025, fecha en la que se activaron los formularios virtuales en los sitios oficiales de las AFP. El cronograma de atención se lleva a cabo de forma escalonada, de acuerdo con el último número o letra del DNI, con el objetivo de evitar la saturación del sistema.Quienes no puedan presentar su solicitud en las fechas asignadas contarán con una etapa libre, disponible del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, para completar el proceso sin restricciones.

Cronograma oficial para RETIRO AFP-2025 hasta 4 UIT

Si tu DNI acaba en letra : podrás presentar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y el 19 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y el 19 de noviembre. Si tu DNI acaba en 0 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y el 20 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y el 20 de noviembre. Si tu DNI acaba en 1 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y el 21 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y el 21 de noviembre. Si tu DNI acaba en 2: podrás presentar tu solicitud de retiro el 28 de y 29 de octubre, y el 24 de noviembre.

podrás presentar tu solicitud de retiro el 28 de y 29 de octubre, y el 24 de noviembre. Si tu DNI acaba en 3: podrás presentar tu solicitud de retiro el 30 y 31 de octubre, y el 25 de noviembre.

podrás presentar tu solicitud de retiro el 30 y 31 de octubre, y el 25 de noviembre. Si tu DNI acaba en 4: podrás presentar tu solicitud de retiro el 3, 4 y 26 de noviembre.

Si tu DNI acaba en 5 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 5, 6 y 27 de noviembre.

Si tu DNI acaba en 6 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 7,10 y 28 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 7,10 y 28 de noviembre. Si tu DNI acaba en 7 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre, y el 1 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre, y el 1 de diciembre. Si tu DNI acaba en 8 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre y el 2 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre y el 2 de diciembre. Si tu DNI acaba en 9 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 17 y 18 de noviembre, y el 3 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 17 y 18 de noviembre, y el 3 de diciembre. Periodo libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.

Cómo se entregarán los fondos retirados

Los afiliados con menos de 1 UIT acumulada recibirán el dinero en una sola transferencia. En cambio, quienes retiren el monto máximo de 4 UIT (S/ 21,400) obtendrán el dinero en cuatro armadas mensuales, de hasta 1 UIT por cada desembolso, conforme al calendario operativo que publicará la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Cómo saber a que AFP estoy afiliado

Si no recuerdas a qué administradora perteneces, puedes verificarlo fácilmente ingresando al portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea, seleccionando la opción “Constancia de Afiliación AFP”.