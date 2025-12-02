El trabajo realizado en entidades públicas y privadas peruanas, traen consigo el desembolso de cierta cantidad de dinero que tras aprobación de dictamen y posterior publicación de normativa, ahora podrás empezar a recibir mediante Yape. La billetera digital desarrollada por parte del Banco de Crédito del Perú (BCP), pasa a convertirse en un medio de pago válido para que los empleadores realicen el depósito de haberes y otras obligaciones laborales, y tal y como lo confirma ley, termine de reconocerse de común acuerdo entre empleadores y trabajadores.

YA PUEDES RECIBIR TU SUELDO EN BILLETERAS DIGITALES COMO YAPE

Nueva noticia proveniente del Congreso de la República, más puntualmente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, llamaba la atención de medios y ciudadanos en general, tras establecerse iniciativa legislativa donde las billeteras digitales pasarían a representar opciones con la finalidad de ampliar su alcance remunerativo hacia todos los trabajadores del país.

Sustentada en los Proyectos de Ley 4975-2022-CR, y exonerada de segunda votación, hoy dicho dictamen se ha convertido en la LEY N° 32413 que desde el mes de julio 2025, busca promover la inclusión financiera de forma eficaz y eficiente, y de esa forma brindarte la chance de poder decidir cambiar tu modalidad de cobro de haberes a Yape si así lo consideras, pero siempre y cuando exista común acuerdo con tu empleador de turno.

Al respecto, resulta importante destacar que el BCP ya ha lanzado nueva funcionalidad para el pago de salarios haciendo uso de popular billetera digital, y mediante el nuevo Telecrédito dirigido a empresas que requieran empezar a hacerlo efectivo tras solicitud de trabajadores realizada antes o después de firma de contrato.

De acuerdo a lo puntualizado mediante el tercer artículo de la LEY N° 32413, hoy se reconoce a la “billetera digital como un medio de pago válido para que los empleadores realicen el depósito de haberes y otras obligaciones laborales de los sectores público o privado”, mientras el cuarto, profundiza aún más acerca de su uso laboral, resaltando lo siguiente:

“Se aplica para aquellos casos en que, por común acuerdo entre el trabajador y el empleador, se elija el uso de la billetera digital para la percepción de sus haberes y otras obligaciones laborales, siempre que el trabajador considere que esta modalidad le resulta más conveniente”.

Según lo determina el gobierno peruano a través de la Ley N° 32413, Yape ya figura habilitada como la billetera digital donde puedes recibir tu salario mes a mes.

La información compartida por parte del Congreso, fundamenta postura entorno a propuesta, refiriendo que de manera exponencial, el uso de Yape y Plin como billeteras digitales habilitadas, ha terminado creciendo hacia el 2025, y actualmente supera más del 58% de la población en cuanto a utilización se refiere.

Asimismo, y desde la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera a cargo de Ilich López Ureña, indican que esta medida tiene el objetivo de generar el “registro de los trabajadores informales ante las instituciones financieras”, y de esa forma promover su sinceramiento de ingresos provenientes de tanto salarios como beneficios sociales.

Cabe resaltar, que a falta de aprobación de reglamento por parte del Ejecutivo, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) será la entidad encargada de determinar el nuevo límite operativo aplicable a Yape o Plin, u otra billetera digital que utilices, y con la cual realices operaciones haciendo uso de dinero electrónico.

ESTO DEBES HACER PARA CAMBIAR LA CLAVE DE INGRESO A TU YAPE

El uso de Yape a nivel nacional ha aumentado exponencialmente durante los últimos años tras un 2016 a partir del cual inició operaciones para promover las transferencias interbancarias de manera digital gracias al acceso permitido colocando la tradicional clave secreta de 6 dígitos requerida por toda entidad financiera.

De acuerdo a información compartida mediante la plataforma digital de la billetera creada por el BCP, los usuarios del popular aplicativo que olvidaron la combinación de dígitos para ingresar o simplemente desean modificarla por seguridad, deben seguir al pie de la letra una serie de pasos a fin de generar una nueva serie numérica.

Ante lo expuesto, a continuación te compartimos los detalles referentes al cambio de clave de 6 dígitos que necesitas realizar en Yape por olvido o actualización de datos haciendo uso de tu Documento Nacional de Identidad (DNI):

1- Abre Yape y pulsa “¿Olvidaste tu clave?” que figura en pantalla principal.

2- Coloca el número de celular asociado a tu cuenta.

3- Tras ello, ingresa el código de validación que recibirás por mensaje de texto.

4- Inmediatamente, sube una foto del DNI que ingresaste en el registro y un selfie sin lentes para validar tu identidad procurando estar en un ambiente iluminado.

5- Por último, crea una nueva clave de acceso, y confírmala para que puedas empezar a acceder a Yape de manera directa y sin inconvenientes.

En relación a la creación de claves seguras, y adicionalmente, Yape te recomienda que no utilices datos personales como fechas de cumpleaños, DNI o aniversarios, evites usar números consecutivos o un mismo número que se repita, no compartir tu clave con familia o amigos ni mucho menos guardar contraseñas en tus notas o aplicaciones de celular.