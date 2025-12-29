Si aún no has solicitado el retiro de hasta 4 UIT de tu fondo de AFP, podrías acceder a un monto mayor en 2026. El reciente aumento del valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) modificó el tope máximo que pueden recibir los afiliados.

Con fechas límites ya establecidas y reglas claras según el momento en que se ingrese la solicitud, es fundamental conocer si este ajuste juega a tu favor y qué pasos debes seguir para no perder la oportunidad.

¿LA NUEVA UIT AUMENTA EL MONTO DE TU RETIRO AFP?

La respuesta depende directamente de si ya solicitaste o no el retiro de tus fondos. Desde el 2 de enero de 2026, el valor de la UIT se fijó en S/5.500, lo que eleva el tope del retiro de 4 UIT a un máximo de S/22.000. Este nuevo monto solo se aplica a los afiliados que aún no hayan ingresado su solicitud hasta esa fecha.

En cambio, quienes presentaron su trámite durante el 2025 no se benefician con el ajuste. Para ellos, el cálculo se mantiene con la UIT anterior, por lo que el monto máximo a recibir es de S/21.400. Es decir, el incremento aprobado no es retroactivo y solo favorece a quienes realicen el pedido desde enero de 2026 en adelante, dentro del plazo vigente.

Foto: Composición EC

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE SOLICITAR EL RETIRO DE HASTA 4 UIT?

El periodo de libre disponibilidad para presentar la solicitud comenzó el 4 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el viernes 16 de enero de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Aunque la fecha oficial final figura el domingo 18 de enero, ese día no es posible realizar el trámite por no ser laborable.

Durante este intervalo, cualquier afiliado puede ingresar su solicitud sin importar el último dígito de su DNI. Esto significa que no hay cronogramas escalonados y todos los interesados tienen la misma oportunidad de acceder al retiro, siempre que cumplan con los plazos establecidos.

Composición EC: Freepik / Andina

¿CÓMO ES EL PROCESO PARA PEDIR Y RECIBIR EL DINERO DE TU AFP?

El trámite es personal y se realiza únicamente a través de la plataforma digital habilitada por cada AFP. Para completar la solicitud, es importante seguir estos pasos:

Identifica tu AFP e ingresa a su página oficial destinada al retiro. Registra tus datos personales, indica el monto a retirar (hasta 4 UIT) y elige la entidad bancaria de destino. Confirma tu número de cuenta de ahorro y revisa cuidadosamente la información antes de enviar la solicitud. Espera la confirmación por correo electrónico, donde se validará el ingreso del trámite.

El desembolso se efectúa en armadas, con un plazo de hasta 30 días por cada UIT solicitada. Si se pide el monto máximo, el pago puede dividirse en hasta cuatro depósitos. En caso de errores, la AFP notificará al afiliado para que vuelva a presentar la solicitud. Además, existe la opción de desistir del retiro tras el primer abono, siempre que se haga antes del siguiente desembolso, según explica Infobae.

VÍDEO RECOMENDADO: