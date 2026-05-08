Durante las celebraciones por el Día de la Madre, muchas familias buscan la mejor manera de homenajear a mamá y hacerla sentir especial en una fecha tan significativa. Algunos optan por regalos, serenatas, presentaciones escolares o mensajes llenos de cariño, mientras que otros prefieren detalles más sencillos, pero cargados de emoción. Entre las alternativas más especiales destacan los poemas dedicados a las madres, una forma clásica y emotiva de expresar gratitud, admiración y amor a través de las palabras. Sus versos suelen transmitir sentimientos profundos y convertirse en un recuerdo inolvidable para quienes los reciben. Por ello, este domingo 10 de mayo puede ser la ocasión perfecta para sorprender a mamá con una poesía que refleje todo lo que representa dentro de la familia y emocione con cada línea dedicada especialmente para ella. A continuación, te presentamos los mejores poemas reunidos por el diario Gestión para sorprender a mamá este 10 de mayo:

3 poemas para dedicar en el Día de la Madre y hacer sentir especial a mamá

1. Dulzura, de Gabriela Mistral

Madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas.

Es tuyo mi cuerpo que juntaste en ramo, deja revolverlo sobre tu regazo.

Juega tú a ser hoja y yo a ser rocío, y en tus brazos locos tenme suspendido.

Madrecita mía, todito mi mundo, déjame decírtelos cariños sumos.

2. Madre, de Vicente Huidobro

Oh sangre mía

Qué has hecho

Cómo es posible que te fueras

Sin importarte las distancias

Sin pensar en el tiempo

Oh sangre mía

Es inútil tu ausencia

Puesto que estás en mis adentros

Puesto que eres la esencia de mi vida

Oh sangre mía

Una lágrima viene rodando

Me estás llorando

Porque yo soy el muerto que quedó en el camino

Oh dulce profundidad de mis arterias

Oh sangre mía

Tan inútil tu ausencia

Flor-paloma dónde estás ahora

Con la energía de tus alas

Y la ternura de tu alma

3. Doña Luz XVII, de Jaime Sabines

Lloverás en el tiempo de lluvia, harás calor en el verano, harás frío en el atardecer. Volverás a morir otras mil veces.

Florecerás cuando todo florezca.

No eres nada, nadie, madre.

De nosotros quedará la misma huella, la semilla del viento en el agua, el esqueleto de las hojas en la tierra.

Sobre las rocas, el tatuaje de las sombras, en el corazón de los árboles la palabra amor.

No somos nada, nadie, madre.

Es inútil vivir pero es más inútil morir.

Crédito: Cultura Genial

Otros poemas cortos para mamá

La madre triste

Duerme, duerme, dueño mío,

sin zozobra, sin temor,

aunque no se duerma mi alma,

aunque no descanse yo.

Duerme, duerme y en la noche

seas tú menos rumor

que la hoja de la hierba,

que la seda del vellón.

Duerma en ti la carne mía,

mi zozobra, mi temblor.

En ti ciérrense mis ojos:

¡Duerma en ti mi corazón!

Madre

Cinco letras tiene un ángel,

que me cuidó en su vientre,

me llevó por mil caminos,

me enseñó a ser valiente.

Tú y yo

Quiero regalarte una sonrisa

que colme de luz tu corazón,

quiero regalarte un abrazo

y con él, todo mi amor.

Quiero que me mires a los ojos

y que en ellos también te mires tú;

mamá, eres para mi tan importante

que el mundo a veces…

Somos tú y yo.

¿Por qué celebramos el Día de la Madre?

Más allá de ser una fecha comercial, el Día de la Madre es un homenaje a la figura que simboliza la protección, el sacrificio y el origen de la vida. Se celebra para reconocer la labor fundamental que las madres desempeñan en la estructura social y en el desarrollo emocional de cada individuo. Es un momento de pausa en el año para reflexionar sobre su influencia y agradecer el amor incondicional que brindan.