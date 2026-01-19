Inició el 2026 y, con ello, enero, que trae diversas celebraciones muy particulares en el mundo, como el Blue Monday, también denominado como el “lunes triste”. Esta singular festividad ha ganado relevancia en los últimos años, combinando psicología y cultura popular, debido a la resaca financiera tras las fiestas de fin de año, el clima frío y gris. Esta fecha se caracteriza por ser el “día más triste del año” y llama la atención de muchas personas en las redes sociales, quienes se cuestionan sobre el origen de esta efeméride. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ SE LE CONOCE COMO BLUE MONDAY O EL ‘DÍA MÁS TRISTE DEL AÑO’?

La celebración del Blue Monday o ‘día más triste del año’ se originó por un motivo empresarial, como parte de una campaña publicitaria de la empresa de viajes Sky Travel, cuyo objetivo era aumentar sus ventas. Esta campaña, junto con el trabajo del investigador inglés Cliff Arnall, quien consideró parámetros como el clima (frío), las motivaciones de cambio y las deudas acumuladas por las fiestas navideñas y de fin de año, dio como resultado el denominado ‘lunes triste’.

¿CUÁNDO SERÁ EL BLUE MONDAY 2026?

El llamado Blue Monday, o también conocido popularmente como ‘lunes triste’, se celebra cada tercer lunes de enero de cada año, por lo que esta vez caerá el 19 de enero de 2026. Por consiguiente, esta celebración no es ajena a los peruanos, ya que el efecto psicológico de regresar a la rutina y la presión económica después de las fiestas navideñas y Año Nuevo afecta a todos por igual.

A pesar de que la idea del Blue Monday ha sido muy cuestionada por la comunidad científica debido a la falta de rigurosidad en la fórmula que se emplea actualmente, su impacto cultural es indiscutible. En el caso de las redes sociales y medios de comunicación, el término ha adquirido un carácter viral que invita a reflexionar sobre el estado emocional al comienzo del año.

¿CÓMO ES LA FÓRMULA BLUE MONDAY?

De acuerdo con la plataforma web de BBVA, los resultados de la investigación del psicólogo revelan la siguiente ecuación: C+(D-d) 3/8xTI MxNA). Para entenderla detalladamente, los factores significan lo siguiente:

‘C’: es el factor climático.

es el factor climático. ‘D’: las deudas adquiridas durante las fiestas.

las deudas adquiridas durante las fiestas. ‘d’: habla del dinero que se cobrará a finales de enero.

habla del dinero que se cobrará a finales de enero. ‘T’: es el tiempo transcurrido desde la Navidad.

es el tiempo transcurrido desde la Navidad. ‘I’: hace referencia al período desde el último intento fallido de dejar un mal hábito.

hace referencia al período desde el último intento fallido de dejar un mal hábito. ‘M’: se refiere a las motivaciones que quedan.

se refiere a las motivaciones que quedan. ‘NA’: es la necesidad de actuar para cambiar la vida.

