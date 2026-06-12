Por Redacción EC

Durante décadas, el deshielo de glaciares y capas de hielo fue señalado como el principal responsable del aumento del nivel del mar. Sin embargo, una nueva investigación internacional ha revelado que existe otro fenómeno, menos visible pero mucho más influyente, que estaría impulsando gran parte de este proceso y acelerando el crecimiento de los océanos a nivel global. Los científicos descubrieron que la expansión térmica de los océanos explica aproximadamente el 43% del incremento registrado en el nivel medio del mar desde la década de 1960. La preocupación de los expertos va más allá de las cifras actuales. Cada fracción adicional de grado que se acumula en los océanos aumenta la expansión del agua y prolonga sus efectos durante décadas. Lo que preocupe es cuánto más rápido podría acelerarse este proceso y qué regiones costeras serán las primeras en sentir el impacto de un océano que sigue creciendo silenciosamente.