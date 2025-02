Por lo general, el enamoramiento es considerado como un estado emocional caracterizado por una fuerte atracción hacia otra persona, y se puede manifestar a nivel mental y físico. Este estado puede generar sentimientos de alegría, optimismo y el deseo de compartir. Por su parte, la psicología define el amor como una etapa inicial en la relación, que se caracteriza por una atracción más intensa, idealización del otro y una fuerte activación emocional, para luego dar paso a una unión más estable y duradera. En esta etapa, el cerebro libera grandes cantidades de dopamina, oxitocina y serotonina, neurotransmisores que juegan un papel clave en la felicidad y el vínculo afectivo, aunque con el tiempo estos niveles suelen regularse. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL ENAMORAMIENTO EN UNA PAREJA?

La etapa del enamoramiento tiene que ver con los procesos químicos que estimulan nuestro comportamiento, como, por ejemplo, la dopamina, que produce sensaciones de placer, y la oxitocina, o la “hormona del apego”, que fortalece los lazos emocionales. Por su parte, la disminución de serotonina puede generar pensamientos obsesivos sobre la persona amada. Además, el aumento de cortisol provoca un grado de estrés, lo que explica la ansiedad característica de esta fase, teniendo en cuenta que no todos pasan por este proceso biológico de la misma manera.

Según una publicación de The Journal of Social Psychology, compartida por La Nación, se explica que las mujeres no suelen enamorarse más rápido que los hombres, ya que ellas primero evalúan la relación antes de entregarse emocionalmente, y pueden estar influenciadas por factores culturales y evolutivos. Sin embargo, las experiencias vividas, la personalidad y la edad cumplen un rol importante en el proceso del enamoramiento.

En la etapa del enamoramiento el cerebro libera grandes cantidades de dopamina, oxitocina y serotonina, neurotransmisores que juegan un papel clave en la felicidad y el vínculo afectivo.

De esta manera, una investigación realizada por Love and Brain señala que el intenso estado de enamoramiento, marcado por emociones intensas, estrés y euforia, generalmente se calma en uno o dos años. En este período, los niveles de cortisol y serotonina se estabilizan, y la relación deja de ser una fuente de estrés para convertirse en un refugio contra el mismo. Durante este momento, las parejas deben tomar una decisión, es decir, decidir separarse o evolucionar hacia una forma más profunda y madura en el amor.

¿CUÁL ES EL AMOR MÁS INTENSO, SEGÚN UN ESTUDIO DEL ALTO UNIVERSITY?

Según observaron los investigadores de la universidad finlandesa, el amor por los hijos fue aquel que generó una actividad cerebral más intensa en todas las regiones cerebrales de sensación. Los otros tipos de amor que también se mostraron intensos fueron hacia la pareja y hacia los amigos cercanos. En contraste, el amor que provocó menor activación cerebral fue el amor compasivo hacia extraños.

En la etapa del enamoramiento el cerebro libera grandes cantidades de dopamina, oxitocina y serotonina, neurotransmisores que juegan un papel clave en la felicidad y el vínculo afectivo.

¿QUÉ PECULIARIDAD MOSTRÓ EL AMOR HACIA LAS MASCOTAS?

Primero que nada, debemos señalar que los cuatro tipos de amor interpersonal que se plantearon en el estudio activaron áreas del cerebro asociadas a la cognición social, mientras que el amor por las mascotas o la naturaleza activaron otros sectores, como el sistema de recompensa y los campos visuales del cerebro. Sin embargo, es importante mencionar que ocurrió una excepción con aquellas personas que sí tenían un animal de compañía: se les activaron las áreas sociales del cerebro.

Los investigadores plantearon a los sujetos de prueba que se imaginen que sentían cuando un gato se les acercaba mientras estaban tumbados en el sofá de su casa, y el animal procedía a acurrucarse con ellos y a ronronear. Esta reflexión provocó que los dueños de mascotas experimentaran amor en las regiones asociadas a la cognición social.