A solo días de finalizar agosto 2025, miles de peruanos se cuestionan sobre los próximos feriados en nuestro país, que les permitirá salir de la rutina, realizando diversas actividades fuera de sus labores y estudios. Por ello, en medio de la conmemoración de la primera Santa que desde temprana edad tomó la decisión de consagrar su vida a Dios y a la atención de los enfermos y niños, Santa Rosa de Lima, ha surgido la interrogante si este 29 de agosto es considerado como feriado. Ante ello, a través de un reglamento publicado en el diario El Peruano, se brindó más detalle sobre el próximo día de descanso. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL POSIBLE FERIADO DEL 29 DE AGOSTO?

A través del decreto legislativo nº 713, se estableció que este sábado 30 de agosto sea considerado como feriado nacional por la conmemoración del Día de Santa Rosa de Lima. De esta manera, muchos peruanos podrán disfrutar de un buen fin de semana, llevando a cabo diversas actividades con los familiares o los seres queridos. De hecho, los trabajadores, tanto del sector público como privado, tendrán la oportunidad del descanso compensatorio. Es importante recordar que, la normativa publicada en el diario El Peruano no hace referencia al viernes 29 de agosto como día no laborable hasta el momento.

En cuanto al artículo 6 del Decreto Legislativo n° 713, Ley de Descansos Remunerados, señala que entre los derechos laborales de los empleados está el descanso obligatorio sin que perjudique sus honorarios. No obstante, en caso de que una persona trabaje durante este día podrá recibir una serie de beneficios, a menos que se le otorgue una jornada sustituta de descanso. Es decir, cuando un empleado presta servicios, incluido domingos, en un feriado obligatorio, este tiene derecho a recibir una triple remuneración, como un sueldo habitual por el día feriado, el pago por la jornada laborada y una bonificación extra por trabajar en día festivo.

Feriados y días no laborables que restan en este 2025