La Nochebuena 2025 se acerca tras más de 300 días llenos de celebraciones, pero pocas tan familiares y esperadas como aquella en la que se revive la tradición de Papá Noel. Una vez más, grandes y pequeños se reúnen en torno a la cena navideña, esperando la apertura de los regalos que, por tradición, están vinculados al icónico hombre de barba blanca y traje rojo proveniente del Polo Norte. A continuación, te contamos la fascinante historia de este emblemático personaje, su relación con la mitología y otros datos interesantes a pocas horas del 25 de diciembre.

¿Existió realmente Papá Noel? Descubre el origen del personaje navideño

El hombre de edad avanzada, de contextura robusta, barba frondosa y vestido con un traje rojo ceñido por un cinturón negro, simboliza la ilusión y alegría de los más pequeños durante la época navideña.

La figura que hoy conocemos como Papá Noel tiene sus raíces en el siglo III d.C., inspirada en San Nicolás, un obispo nacido en Patara, Turquía. Sus reliquias se conservan en la ciudad italiana de Bari, y su festividad se celebra cada 6 de diciembre, marcando el inicio de un mes asociado con la Navidad y la tradición de Papá Noel.

San Nicolás era reconocido por su generosidad, especialmente hacia los niños. Tras la muerte de sus padres, decidió repartir todos sus bienes entre los necesitados y dedicarse a la vida religiosa, buscando consuelo en la fe.

A partir del siglo XII, la veneración por este santo turco se difundió por Europa. En los siglos XVII y XVIII, inmigrantes de culturas británica, neerlandesa y alemana llevaron su imagen a Estados Unidos, sentando las bases para la figura moderna de Papá Noel.

Con la cercanía del Día de San Nicolás, la tradición de entregar regalos a los niños se popularizó en la Navidad alrededor de 1820, consolidando la figura de Papá Noel, cuyo nombre deriva del santo turco conocido en alemán como San Nikolaus.

Con el paso del tiempo, y adaptándose a la modernidad, la clásica capa de obispo y la mitra fueron sustituidas por el icónico traje rojo con ribetes blancos que hoy asociamos con Papá Noel.

Cómo nació la relación entre Papá Noel y Coca Cola

El poema navideño “Una visita de San Nicolás” del escritor estadounidense Clement Clarke Moore, publicado en 1823, es la representación más cercana de Papá Noel desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días.

La imagen clásica que describe el poema —su llegada en un trineo tirado por ocho renos pequeños y su descenso por la chimenea cargando un saco lleno de juguetes— se ha convertido en la escenificación tradicional que refuerza la leyenda del hombre barbudo de rojo y blanco.

Los colores que asociamos con Papá Noel tienen su origen en el atuendo de obispo de San Nicolás, aunque fue la marca Coca-Cola la que consolidó su apariencia bonachona y alegre, reconocida por los niños de todo el mundo.

En 1920, Papá Noel apareció por primera vez en un anuncio de Coca-Cola, ilustrado en más de una docena de ocasiones por Thomas Nast en The Saturday Evening Post. Once años después, Haddon Sundblom reinterpretó su imagen por encargo de D’Arcy, la agencia de publicidad de la famosa marca de gaseosa, estableciendo la versión moderna del icónico personaje que perdura hasta el siglo XXI.

¿Qué significa la estrella de Belén?

Resulta muy usual, característico y representativo que los árboles navideños estén coronados por una estrella que conmemora aquel suceso bíblico ocurrido entre el año 7 y el 4 antes de Cristo, significando la Estrella de Belén para el cristianismo, el nacimiento del hijo de Dios como símbolo de luz, esperanza y fe.

A pesar de las múltiples investigaciones de expertos en Teología y Astronomía, aún no se han mostrado pruebas concluyentes sobre su origen, por lo que su presencia por el cielo jerusalino en el día del nacimiento de Jesús es el fundamento más certero que lo asocia a la Navidad como pasaje bíblico.

