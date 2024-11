En el mundo se celebran diversas festividades, ya sean religiosas, políticas o de otro tipo. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de muchas personas es una efeméride particular: el Día del Soltero. Según el estudio Connected Life de la consultora Kantar TNS, el 60% de los solteros aprovechan sus dispositivos móviles para encontrar pareja a través de aplicaciones, mientras que el 86% prefiere usar el servicio de mensajería WhatsApp. En ese sentido, pese a que esta opción no determina la felicidad de la persona, en esta fecha se busca recordar la importancia del amor propio y el autocuidado de aquellos que no tienen pareja. Por ello, en la siguiente nota te presentamos una serie de frases para que compartas y dediques a tus seres queridos.

¿CUÁNDO ES EL DÍA DEL SOLTERO?

A pesar de que esta celebración no es muy popular en nuestro país, el Día del Soltero se celebra en muchos países el 11 de noviembre y tiene procedencia asiática. Y es que, en 1993 en la Universidad de Nanjing, China, se originó como una broma de un grupo de estudiantes que optaron por celebrar su soltería intercambiándose regalos y realizando actividades para socializar como, por ejemplo, citas a ciegas.

El Día del Soltero se celebra cada 11 de noviembre en muchos países del mundo.

Con el tiempo, la celebración ganó mucha popularidad y se logró extender a otras partes del mundo, sobre todo como una día dedicado a las compras en línea. Además, se eligió el 11 de noviembre (11/11) debido a que esa fecha acumulaba la mayor cantidad del número 1, lo cual simboliza a una sola persona o a individuos en solitario.

FRASES PARA DEDICAR AL DÍA DEL SOLTERO ESTE 11 DE NOVIEMBRE

“La mejor relación que puedes tener es contigo mismo. ¡Feliz Día del Soltero!”

“Soltero no es solo un estado civil, es un estilo de vida lleno de libertad y autenticidad.”

“En el 11/11, celebramos la unicidad de cada uno. ¡Feliz Día del Soltero!”

“La soltería no es una carencia, es una elección consciente de amor propio y crecimiento personal.”

“Amar la soltería es el primer paso para que otros amen la versión auténtica de ti.”

“Soltero no es estar solo, es estar completo contigo mismo. ¡Celebremos la plenitud en el Día del Soltero!”

“La soltería no se trata de estar solo, se trata de estar libre para ser tú mismo sin restricciones.”

“En este Día del Soltero, brindemos por la autonomía, la diversión y el amor propio.”

“La mejor relación es aquella en la que disfrutas tu propia compañía. ¡Feliz Día del Soltero!”

“El 11/11 es la fecha para abrazar la individualidad y amar cada parte única de ti.”

“Ser soltero es tener el control remoto de tu vida. ¡Feliz Día del Soltero!”

“La soltería es una oportunidad para escribir tu propia historia de amor contigo mismo.”

Frases cortas: