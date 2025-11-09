Contrario al Día de San Valentín, que celebra el amor en pareja y la amistad, existe una fecha dedicada a quienes disfrutan de su independencia sentimental. Se trata del Día del Soltero, una celebración que cada 11 de noviembre reconoce la independencia, el amor propio y la libertad personal.

Lejos de asociarse con la soledad, esta celebración promueve una visión positiva de la soltería y reivindica el bienestar emocional más allá de las relaciones de pareja. A continuación, te contamos todo lo que se sabe sobre esta fecha.

¿DESDE CUÁNDO SE CELEBRA EL DÍA DE LOS SOLTEROS Y SOLTERAS EN EL PERÚ?

El Día del Soltero se conmemora desde 1993, año en que surgió en la Universidad de Nankín, en China. En sus inicios, la celebración estaba pensada solo para hombres y consistía en encuentros sociales y citas a ciegas, con el propósito de que los solteros pudieran conocerse. Con el paso de los años, la fecha cambió de sentido y hoy representa el orgullo de estar soltero, sin preocuparse por las opiniones ajenas.

Esta fecha busca reconocer que tener pareja no es una condición necesaria para alcanzar la felicidad. Se trata de una jornada que celebra la independencia emocional, la autoestima y la posibilidad de disfrutar la vida sin depender de una relación afectiva. Tanto solteros por decisión propia como personas divorciadas o viudas encuentran en esta fecha una oportunidad para consentirse y disfrutar de su propia compañía.

¿POR QUÉ SE ELIGIÓ EL 11 DE NOVIEMBRE COMO FECHA DE CELEBRACIÓN?

El 11 de noviembre, expresado como 11/11, fue escogido por su simbolismo. Cada número 1 representa a una persona sola, y al repetirse cuatro veces, forma una combinación que refuerza la idea de individualidad y autosuficiencia. Además, al coincidir el número del mes y el del día, la fecha refleja de manera clara la esencia de la soltería.

¿CÓMO SE VIVE ESTA CELEBRACIÓN EN LA ERA DIGITAL?

En tiempos donde las redes sociales dominan la comunicación, las personas solteras destacan por su alta actividad en plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp, siendo este último el servicio de mensajería más empleado (86% según el estudio Connected Life de Kantar TNS).

En Europa, casi el 60% de los solteros utiliza el smartphone para buscar pareja en cualquier ocasión y, en general, comparan e investigan productos antes de comprar. Ese comportamiento y su autonomía convierten al segmento en un público atractivo para las marcas, que aprovechan la segmentación en redes sociales.

Además, estudios como el de la Universidad de Auckland sostienen que los solteros pueden alcanzar niveles de bienestar iguales o superiores a los de los casados, en parte porque disfrutan más de sus actividades personales y toman decisiones importantes con mayor facilidad.

