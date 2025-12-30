Con el 2025 llegando a su fin, muchas personas celebran con fiestas y fuegos artificiales, pero no siempre recuerdan agradecer a Dios, quien rige la vida y el tiempo. Por eso, te ofrecemos esta oración para compartir con familiares, amigos o tu comunidad justo antes de la medianoche del 31 de diciembre, y recibir el Año Nuevo con espiritualidad y gratitud.

Oración para Año Nuevo: agradece el pasado y abre puertas al 2026

“Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de ti.

Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar, las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir.

Te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses quisimos, las amistades nuevas y los antiguos que conocimos, los más cercanos a nosotros y los que estén más lejos, los que nos dieron su mano y aquellos a los que pudimos ayudar, con los que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.

Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón, perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado.

Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco se fue aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos los olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón.

A pocos minutos de iniciar un nuevo año, detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar y te presento estos días que sólo tú sabes si llegaré a vivirlos.

Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz.

Cierra tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes. Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno, que mi espíritu se llene sólo de bendiciones y las derrame a mi paso. Amén".

Fuente: Aciprensa

¿Quieres atraer dinero en 2026? Este es el color que debes usar en tu fiesta de Fin de Año, según Feng Shui

Según la plataforma AD (Arquitectura y Diseño), en el Feng Shui se considera que la prosperidad, la abundancia e incluso la felicidad pueden potenciarse mediante la decoración, utilizando colores, formas y objetos adecuados. Estar rodeado de buena energía podría favorecer la economía familiar, especialmente al incorporar tonalidades asociadas con el dinero y la abundancia, como el verde, amarillo, dorado o morado. A continuación, se presentan los colores recomendados para crear un ambiente equilibrado y armonioso:

Verde: Este color simboliza riqueza y crecimiento económico. En el hogar, se puede integrar mediante plantas, cojines, o paredes pintadas en tonos suaves. En la cocina es muy apropiado, ya que conecta con la frescura y naturalidad de los alimentos según el Feng Shui. Además, sus matices más suaves transmiten paz y esperanza, siendo perfectos para dormitorios y baños.

Morado y Amarillo: Estos tonos son esenciales al momento de decorar y pintar el hogar. El morado, también llamado púrpura, simboliza la riqueza interior, considerada en el Feng Shui como la fuente de energía que influye en todo lo que rodea a las personas. Sus diferentes matices representan nuevos comienzos y se asocian con la abundancia. Por su parte, el amarillo está relacionado con la alegría, la felicidad y las energías positivas. Además, este color favorece la claridad mental y la inteligencia, siendo útil al tomar decisiones financieras o relacionadas con el dinero.

Dorado: En el Feng Shui, el dorado se asocia con la riqueza y la buena fortuna, por lo que es recomendable incluirlo en la decoración del hogar. Este color puede incorporarse en el comedor, la cocina o mediante objetos decorativos como figuras, amuletos y artesanías. En la tradición china, muchas esculturas y adornos utilizan el dorado para atraer prosperidad y abundancia al ambiente.

Frases de Fin de Año 2026: saludos, mensajes y más para compartir en Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok y más

Al comenzar un nuevo año, todos buscan transmitir deseos de prosperidad y felicidad a sus seres queridos. Con nuestras frases, podrás enviar saludos llenos de éxito y buenos augurios para tus familiares y amigos en 2026.

No dejes pasar la oportunidad de mandar un mensaje de Feliz Año a quienes más quieres. A continuación, te ofrecemos nuestra selección de frases de Año Nuevo 2026, para que tus saludos sean originales, creativos y llenos de buena energía para iniciar el año con el pie derecho.

Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad mi mejor deseo.

La culpa de que la Navidad sea tan sumamente mágica la tienen personas como tú, que haces que todo sea muchísimo más especial.

Mi deseo… Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar.

Espero que esta Navidad tu corazón se ilumine cuando te acuerdes de los que ya no están aquí. Ten por seguro que ellos siempre vivirán dentro de ti...

Que la magia del Año Nuevo ilumine tu vida llenando tu corazón de amor y felicidad.

Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. ¡Feliz Navidad!

Me acabo de cruzar con la Navidad y le he pedido que pase por tu casa con un saco lleno de salud y amor para este nuevo año.

En este nuevo capítulo de la vida, deseo que tus días se llenen de risas, alegrías, aprendizajes y nuevas aventuras. ¡Feliz Año Nuevo!

¡Feliz y bendecido Año Nuevo para todos! Que como mínimo, sean tan felices como este año, y que encuentren siempre alegría en su camino.

VIDEO RECOMENDADO