El pasado 21 de diciembre inició oficialmente el verano en el Perú, por lo que en varias regiones del país disfrutan de días más largos con temperaturas que comienzan a elevarse. De esta manera, muchas personas realizan diversas actividades al aire libre, en la que incluyen deportes, pícnics, yoga y más. En ese sentido, tras las fiestas de fin de año, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que la costa central y Lima Metropolitana registrarán temperaturas templadas y brillo solar durante la primera semana de enero 2026. Frente a esta situación, la entidad recomendó a la población a mantener sus precauciones debido al aumento de la radiación UV. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PRONOSTICÓ EL SENAMHI PARA LIMA METROPOLITANA LA PRIMERA SEMANA DE ENERO 2026?

A través de una nota de prensa publicada en sus redes sociales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó que diversas ciudades del sur y centro-sur del país experimentarán brillo solar y temperaturas elevadas hasta el domingo 4 de enero de 2026. En cuanto a Lima Metropolitana y otros sectores costeros de la región, las temperaturas mínimas se ubicarían entre los 16 °C y 18 °C, mientras que las máximas alcanzarían valores de 23 °C a 25 °C, propiciando días templados y con predominio de sol. Asimismo, las mayores temperaturas se presentarían en las áreas alejadas del litoral de Piura, Lambayeque e Ica, donde los registros bordearían los 35 °C.

📣#NotaDePrensa| #senamhi #Minam En el marco del feriado largo de inicio de año, del 1 al 4 de enero, Lima Metropolitana registrará temperaturas templadas durante la noche y mañana, variando a brillo solar durante el día.



Eso no es todo, según la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), en algunas localidades de la zona costera se esperan mañanas más frescas durante las primeras horas con cierta nubosidad, vinculadas a la influencia de las bajas temperaturas del mar. Por consiguiente, el Senamhi instó a la población a tomar sus precauciones por el aumento de la radiación ultravioleta (UV), ya que podría causar daños a la salud en caso de no utilizar bloqueador, sombreros, entre otros. Por último, el organismo técnico especializado en el pronóstico del tiempo señaló que, tras el 4 de enero, se prevé que la temperatura tenga una variación propias del verano.

¿QUÉ DISTRITOS DE LIMA NO UTILIZARON FUEGOS ARTIFICIALES DURANTE LA NAVIDAD 2025?

Desde hace varios años, tanto en el Perú como en otros países del mundo, suelen celebrar con fuegos artificiales la llegada de la Navidad o Año Nuevo, justamente a la medianoche. En esta oportunidad, los cielos de Lima se vieron afectados por altos niveles de contaminación debido al uso de pirotécnicos, los cuales lamentablemente también han provocado accidentes como quemaduras e incendios. De hecho, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) registró más de 60 incendios urbanos en distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, El Agustino, Ventanilla, Callao, La Molina y Villa María del Triunfo.

Sin embargo, en otras comunas limeñas se registró una situación distinta. Pues, a través del TikTok, los usuarios publicaron que distritos como San Isidro y San Borja no registraron fuegos artificiales durante la Nochebuena. De acuerdo con las imágenes, lo que más llamó la atención de los internautas fue el silencio total que había en las calles de estas zonas, mientras que en los distritos aledaños se veían a lo lejos los pirotécnicos en el cielo, que indicaba la llegada de la Navidad. Sin duda, estos videos han generado un amplio debate en redes sociales, donde se destacó la solidaridad demostrada por estos vecinos hacia adultos mayores, niños y animales.