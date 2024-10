A pocas horas de celebrar uno de los géneros musicales más emblemáticos y arraigados de la cultura peruana, como es el ‘Día de la Canción Criolla’, que se agasajó por primera vez en 1944, muchas personas se reunirán para festejar la diversidad y el patrimonio de la música peruana, que varias generaciones han adoptado como una tradición. En ese sentido, nuestra capital presentará este jueves 31 de octubre una variedad de conciertos, eventos y actividades culturales con el objetivo de que las familias puedan disfrutar de un día lleno de música y alegría. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ CONCIERTOS HABRÁ ESTE 31 DE OCTUBRE POR EL ‘DÍA DE LA CANCIÓN CRIOLLA’?

Muchos peruanos tendrán la oportunidad de celebrar este jueves 31 de octubre con conciertos y eventos en varias partes de Lima para conmemorar el ‘Día de la Canción Criolla’. A continuación, te presentamos algunos de los más importantes:

Marco Romero: El cantante criollo se presentará este jueves 31 de octubre en un evento por el ‘Día de la Canción Criolla’ en el Centro Cultural La Candelaria, quien pondrá a bailar, gozar y cantar a muchas personas con sus mejores éxitos criollos. El show empezará a las 8 de la noche y contará con una orquesta en vivo, danzas folclóricas y una gran variedad de platos típicos peruanos. La venta de entradas la pueden conseguir a través de Ticketmaster (LINK).

Los peruanos tendrán la oportunidad de celebrar este jueves 31 de octubre con conciertos y eventos en la capital. Foto: Ticketmaster

Javier Lobatón: El musico dará un espectáculo este 31 de octubre con el concierto ‘Green Halloween’, que se llevará a cabo en el club Lawn Tennis de Jesús María. El evento que celebrará el Día de la Canción Criolla y también Halloween tendrá la presencia de artistas como Barrio Fino, Jordy Jauría, entre otros.

Fabiola de la Cuba: La cantante peruana se presentará este miércoles 30 y jueves 31 de octubre con su show ‘El altar del sol edición criolla’ en el Teatro Municipal de Lima. El concierto, que reunirá a más de 300 artistas en escena, tendrá la presencia de caballos de pasos, danzas típicas y más. El espectáculo iniciará a las 8 de la noche y la venta de tiques está disponible mediante Teleticket (ENLACE).

Los peruanos tendrán la oportunidad de celebrar este jueves 31 de octubre con conciertos y eventos en la capital. Foto: Teleticket

Vicky Paz: Esta producción prepara una obra asociada al ‘Día de la Canción Criolla’ donde dos personajes representan la celebración de estas fecha: una brujita que contará cómo se festeja Halloween y un personaje criollo defenderá el día criollo. La obra llamada ‘Halloween vs. Música Criolla’ está dirigida a todos los niños y adultos, quienes podrán lucir sus disfraces durante el espectáculo. Este evento iniciará a las 5 de la tarde en el Jazz Zone de Miraflores y las personas pueden obtener sus entradas por medio de Joinnus (LINK).

Los peruanos tendrán la oportunidad de celebrar este jueves 31 de octubre con conciertos y eventos en la capital. Foto: Joinnus

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL ´DÍA DE LA CANCIÓN CRIOLLA’?

El ‘Día de la Canción Criolla’ se celebra para honrar y promover la música criolla, un género tradicional del Perú. Esta festividad busca resaltar la importancia cultural y patrimonial de la música criolla en la identidad nacional peruana. Este estilo musical fusiona influencias indígenas, africanas y europeas, desempeñando un papel clave en la formación de la cultura peruana. A través de sus letras y melodías, la música criolla refleja las tradiciones, costumbres y sentimientos de todo un país.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL FERIADO LARGO A FINES DE OCTUBRE?

Para empezar, el 31 de octubre, festividad del Día de la Canción Criolla y Halloween, no es considerado feriado nacional ni día no laborable. No obstante, los ciudadanos podrán disfrutar de un feriado largo ese fin de semana, ya que el viernes 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos en nuestro país, lo que les dará tres días de descanso para salir de la rutina o planear diversas actividades recreativas.