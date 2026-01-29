Fin de la espera. Ya hay fecha para el estreno de la primera temporada de “The Rainmaker”, el thriller legal basado en una de las novelas más exitosas del escritor John Grisham.

Con Jason Richman y Michael Seitzman como creadores, “The Rainmaker” tiene un elenco plagado de estrellas entre las que destacan John Slattery (Mad Men), Milo Callaghan (Dune: Prophecy), Lana Parrilla (Once Upon a Time), Madison Iseman (Sé lo que hicieron el verano pasado), P.J. Byrne (El lobo de Wall Street) y Dan Fogler (A Complete Unknown), entre otros.

En su versión libro, esta historia fue publicada allá por 1995. Luego sería adaptada al cine con Francis Ford Coppola como director y Matt Damon y Claire Danes como protagonistas.

El actor John Slattery es Leo Drummond en "The Rainmaker". / 2025 USA Network Media, LLC

¿DE QUÉ TRATA “THE RAINMAKER”?

Dice la sinopsis oficial:

La serie se enfoca en Rudy Baylor, recién graduado de la facultad de derecho, quien se enfrenta al veterano del tribunal Leo Drummond, así como a su novia de la universidad, Sarah. Rudy, junto con su jefe Bruiser y la desaliñada asistente legal Deck, descubren dos conspiraciones conectadas en torno a la misteriosa muerte del hijo de su cliente.

La actriz Lana Parrilla es Jocelyn “Bruiser’ Stone en la serie "The Rainmaker". / 2025 USA Network Media, LLC

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE LA SERIE?

Detrás de la serie de Universal+ están Lionsgate Television y Blumhouse Television como productores. Michael Seitzman también funge como showrunner, junto a John Grisham, Patrick Moran, Jason Richman, David Gernert y Jason Blum quienes son productores ejecutivos.

¿CUÁNDO SE ESTRENA?

El estreno de “The Rainmaker” está previsto para el viernes 30 de enero vía Universal+.