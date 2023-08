El set de “Emprendedor, ponte las pilas” que era transmitido los fines de semana por la señal de América Televisión y apoyaba a los pequeños negocios desde hace 4 años, fue el escenario de un controversial escándalo mediático que provocó el rechazo de entidades gubernamentales. Tras la cancelación definitiva e intempestiva del programa que conducían ‘Carloncho’, Angie Arizaga y Tula Rodríguez, esta última se mostró apenada por lo sucedido a través de sus redes sociales, y pidió disculpas por el desfile en lencería protagonizada por niñas. Te contamos qué dijo, y cuál fue su versión de los hechos emitidos el 29/07.

¿QUÉ EXPRESÓ TULA RODRÍGUEZ LUEGO DE LA CANCELACIÓN DE “EMPRENDEDOR, PONTE LAS PILAS” QUE FUE TRANSMITIDO DURANTE 4 AÑOS POR AMÉRICA TELEVISIÓN?

Durante la transmisión de una nueva edición del programa televisivo de canal 4, “Emprendedor, ponte las pilas”, que sábado a sábado lleva a cabo la promoción de la venta de productos hechos y ofrecidos por emprendedores, el Perú vio cómo un grupo de niñas entre los 8 y 10 años desfilaban con ropa interior de la mano de “Rommy”, y desataba la polémica que finalmente terminó con la cancelación del espacio que contaba con Tula Rodríguez como una de sus principales figuras.

Tras los cuestionamientos y críticas recibidas por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre otras, y también la publicación de comunicados de prensa de Pro TV y del propio América Televisión, la exconductora de “En Boca de Todos”, que por cierto es la única integrante que se ha pronunciado acerca de lo acontecido hasta el momento, salió al frente utilizando su Instagram para pedir disculpas y además profundizar sobre el hecho.

“Sé que todos están esperando que me pronuncie ante el grave error cometido en el programa en el que he pertenecido ‘Emprendedor, ponte las pilas’”, manifestó inicialmente en un video compartido como parte de sus historias de Instagram, y ante lo cual prosiguió expresando que el “programa tenía como propósito apoyar a todos los emprendedores del Perú”.

Acto seguido, Tula Rodríguez se mostró apenada y entristecida por las imágenes propaladas con las niñas en lencería como protagonistas, pero resaltó que no estaba al tanto de la participación de las menores de edad en la emisión de “Emprendedor, ponte las pilas” del sábado 29 de julio ya que “el día que se grabó ese programa, yo no estuve porque me fui de vacaciones y viajé fuera del país con mi hija”.

“Quiero pedir las disculpas del caso, las disculpas desde lo más profundo de mi corazón”, dijo visiblemente avergonzada luego de confesar haberse enterado tarde sobre la cancelación del programa, y enfatizar en que “me da mucha pena y me da mucha vergüenza. Me toca continuar, nuevamente pido disculpas”.

Cabe resaltar, que apenas días después, América Televisión hizo público y lanzó un comunicado oficial donde se refieren al suceso que involucró a varias niñas desfilando en ropa interior en el set de “Emprendedor, ponte las pilas”.

¿CÓMO SE DEFINIÓ LA SALIDA DEL AIRE DE “EMPRENDEDOR, PONTE LAS PILAS” POR PARTE DE AMÉRICA TELEVISIÓN Y QUÉ DIJO PRO TV AL RESPECTO?

A través de un comunicado oficial emitido por América Televisión, canal de señal abierta que desde el 25 de mayo de 2019 transmite “Emprendedor, ponte las pilas”, quedó cancelado y retirado del aire definitivamente el programa que durante varios años impulsó y promovió el emprendimiento a nivel nacional, pero en esta ocasión “vulneró los derechos fundamentales de varias menores de edad”, tal y como lo refiere la notificación publicada en Facebook.

“Todos los programas que se emiten por América Televisión deben estar alineados a nuestros valores y principios”, expresaron tajantemente puntualizando de manera adicional que junto a la cancelación del espacio que conducían ‘Carloncho’, Tula Rodríguez y Angie Arizaga, “vamos a reforzar nuestras políticas internas de cumplimiento y el trabajo conjunto con las productoras externas para que este tipo de sucesos no se repita”.

Asimismo, es importante recordar que una hora antes del comunicado lanzado por América, Pro TV se manifestó primero y en principio lamentó “la emisión de la secuencia del desfile de ropa interior” ya que “fue sin consentimiento del comité editorial”.

Finalmente, la productora expresó que “no dejamos de asumir toda responsabilidad desde la gerencia general”, “por lo que se tomaron las medidas correctivas de sancionar al productor”.

PRONUNCIAMIENTO OFICIAL DE “ROMMY”, LA MARCA DE LENCERÍA QUE PARTICIPÓ DE LA CRITICADA SECUENCIA EN “EMPRENDEDOR, PONTE LAS PILAS”

“Rommy” fue uno de los negocios de emprendimiento que mayor vitrina tuvo en “Emprendedor, ponte las pilas”, y con la cual paradójicamente se cerró el ciclo del programa en el canal 4.

El programa del 29/07 de 2023 que inició a la 01 p.m. como todos los sábados, contó con la intervención de dicha marca para mostrar en pasarela a la lencería para niñas que estaban promoviendo, pero lamentablemente el hecho significó la “exposición negativa de menores de edad”, según lo pronunciaron públicamente, también, mediante un comunicado compartido en redes sociales.

La empresa que ofrece la venta de ropa interior para mujeres, pidió sinceras disculpas con respecto a la emisión de la rechazada y cuestionada secuencia, y aclaró que “nuestra intención al presentar nuestras prendas fue de promover la ropa interior de algodón peruano”, sin embargo “entendemos que la forma en la cual se presentaron nuestros productos no fue con el respeto y la sensibilidad con la que debió hacerse”.