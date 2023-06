El anuncio de Lionel Messi trajo alegría entre los fanáticos del fútbol en Estados Unidos, un país en el que este deporte no es de los más populares, pero que, sin duda, tras la llegada del astro argentino, podría cambiar. En esta nota te contaremos cómo es el fixture de partido de Inter Miami, club en el que jugaría la pulga; y cuándo es que debutaría con Los Garzas; entre otros datos que debes conocer sobre el tema.

EL FIXTURE DEL INTER MIAMI CON MESSI

Para empezar, se debe tener en cuenta que Inter Miami podrá contar con Lionel Messi a partir del sábado 1 de julio, día en que se enfrentarán contra Austin FC desde las 20.30, por la fecha 19 de la MLS.

Este es el fixture de partidos que están programados para Inter Miami con Messi en sus filas:

Birmingham Legion FC vs. Inter Miami | cuartos de final US Open Cup | Día y hora: 7 de junio a las 21.00

| Fecha 18 de la MLS | Día y hora: 24 de junio a las 20.30 Inter Miami vs. Austin FC | Fecha 19 de la MLS | Día y hora: 1 de julio a las 20.30

La emoción llegó a Estados Unidos luego del que el argentino Leo Messi anunció su decisión de firmar por el Inter Miami de la Liga Estadounidense de Fútbol (MLS) tras descartar las opciones de regresar al Barcelona o de firmar por el Al-Hilal saudí.

Así lo confirmó en una entrevista conjunta, realizada en su domicilio parisino, con los rotativos barceloneses Mundo Deportivo y Sport.

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, dijo.

El argentino admitió que tenía “muchas ganas, mucha ilusión” de poder volver al Barcelona, pero lo descartó después de “haber vivido lo que viví y la salida que tuve (del Barcelona), no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro”, asegura el argentino.

Messi se enteró de que para volver al Barça, el club tenía que “vender jugadores o bajar el sueldo a jugadores” y por ese motivo “no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso”.

“Después de haber conseguido todo gracias a Dios y de haber conseguido por último el Mundial, lo que tanto deseaba, quería buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad”, insistió, a pesar de admitir que su familia, que cada dos por tres viajaba a Barcelona, estaba " muy ilusionada con todo lo que escuchaba”.

“Al mismo tiempo no nos hacíamos tanta ilusión porque la realidad era que todavía no sabíamos qué podía pasar, pero obviamente que ellos estaban con muchas ganas de volver. Nunca nos quisimos ir de ahí, fue muy difícil, pero también me apoyan y es una decisión tomada en familia, no solo mía”, confesó.

Messi dice que tras la decisión adoptada todos “están contentos” con el nuevo cambio, aunque “tristes también por irse”, ya que les costó adaptarse a París, especialmente sus hijos.

“Tienen sus amigos en el colegio y también les duele separarse de todo eso. Ya son grandes. Sobre todo Thiago entiende la situación y está feliz de lo que vendrá”, añadió.

Messi no cree que la decisión de no firmar por el Barcelona haya sido exclusivamente suya, porque faltaban “muchas cosas” y se preveía “un verano largo” por lo cual prefirió tomar la decisión antes “para terminar ya con esto, estar tranquilo y pensar en las vacaciones y en mi futuro, ya planeando lo que sé que va a ser posible”.

Preguntado sobre sus conversaciones con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, o con Xavi Hernández; Messi dijo que con el dirigente habló “muy poquito, una o dos veces como mucho”, mientras que con Xavi sí tuvo más comunicación.

“Estábamos muy ilusionados, porque cuando salía algo comentábamos si realmente quería que volviese, si era bueno para el equipo y para él, y nos manteníamos en comunicación”, insistió.

SOBRE LIONEL MESSI

Lionel Messi, el genio del fútbol argentino, ha dejado una marca imborrable en la historia de este deporte. Nacido el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina, Messi ha conquistado el mundo con su talento, habilidad y dedicación incansable.

Desde una edad temprana, Messi mostró su pasión por el fútbol. A los seis años, se unió al club Newell’s Old Boys, donde comenzó a desarrollar su destreza y a deslumbrar a todos con su prodigioso talento. Su habilidad para regatear, su visión de juego y su precisión en los pases rápidamente lo hicieron destacar entre sus compañeros.

A los trece años, Messi dio un gran salto en su carrera al ser reclutado por el Fútbol Club Barcelona de España. Su llegada a La Masía, la famosa cantera del club, fue el comienzo de una historia que marcaría un antes y un después en el fútbol mundial. Con una determinación inquebrantable, Messi se convirtió en una figura clave en el equipo juvenil del Barcelona, demostrando su talento en cada partido.

Su debut en el primer equipo del Barcelona se produjo en octubre de 2004, cuando solo contaba con diecisiete años. Desde entonces, Messi ha alcanzado logros inigualables en el mundo del fútbol. Ha ganado múltiples títulos de La Liga española, la Copa del Rey y la Liga de Campeones de la UEFA, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del club catalán.

Las características distintivas de Messi son su agilidad, su velocidad y su capacidad para driblar a los defensores con una facilidad asombrosa. Su control del balón es sublime y su capacidad para leer el juego y crear oportunidades para sus compañeros es excepcional. Además, su precisión y potencia en los tiros al arco lo han convertido en un verdadero depredador goleador.

Fuera del campo, Messi es conocido por su modestia y su carácter reservado. Siempre ha mantenido una imagen discreta y ha evitado los escándalos mediáticos. Es un ejemplo de profesionalismo y dedicación, manteniendo una ética de trabajo implacable que lo impulsa a superarse constantemente.

El legado de Messi trasciende los logros individuales y los récords que ha batido. Es un ídolo para millones de aficionados alrededor del mundo, quienes lo admiran no solo por su talento, sino también por su humildad y su perseverancia. Ha sido galardonado en múltiples ocasiones con el Balón de Oro, el premio que reconoce al mejor futbolista del mundo, destacando su indiscutible excelencia.

Además de su brillante carrera a nivel de clubes, Messi ha sido una pieza clave en la selección argentina. Ha llevado la camiseta albiceleste en varias competiciones internacionales, incluyendo la Copa América y la Copa del Mundo, donde conquistó el mayor título con su selección, gracias a su compromiso y liderazgo en el campo, que han dejado una huella imborrable en el fútbol argentino.

Lionel Messi, el prodigio del fútbol, ha dejado una marca imposible de olvidar. Su técnica magistral, su visión de juego y su capacidad para marcar la diferencia en cada partido lo han convertido en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Su historia es un testimonio de pasión, dedicación y perseverancia, y su legado será recordado por generaciones venideras como el ejemplo de cómo alcanzar la grandeza en el mundo del fútbol.