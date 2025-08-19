Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), informó que cerca de 818,500 inmigrantes obtuvieron la anhelada ciudadanía estadounidense en 2024. A pesar de que para muchos es un dolor de cabeza llevar a cabo este proceso, algunos obtienen la nacionalidad americana a través de diversas opciones. Sin embargo, se anunció una modificación en su proceso de naturalización que impactará a miles de inmigrantes que buscan obtener la nacionalidad estadounidense. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL NUEVO REQUISITO QUE EXIGE USCIS PARA LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE?

En Estados Unidos, con el propósito de obtener la ciudadanía, cada año entre 600 mil y un millón de inmigrantes logra acceder a la ansiada ‘Green Card’. Aunque, ante la nueva disposición de USCIS, ahora los requisitos van más allá de la ausencia de antecedentes penales graves, como delitos violentos o fraude. De esta manera, los interesados tendrán que demostrar un “buen carácter moral”, es decir, los oficiales locales determinarán, basado en la vida diaria, si su presencia ha representado un aporte positivo para la sociedad estadounidense.

Por consiguiente, esta medida no solo significa que la elegibilidad para obtener la ciudadanía estadounidense no solo estará determinada por el cumplimiento de la ley, sino también por la demostración de una conducta cívica y social responsable y adecuada. De hecho, esta nueva reglamentación tiene como objetivo asegurar que otros solicitantes demuestren un buen comportamiento no solo en su vivienda, sino también para la sociedad, según Meridiano. Por otro lado, las autoridades de inmigración evaluarán criterios adicionales antes de definir la aprobación o rechazo de las solicitudes, como: