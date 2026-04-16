En Venezuela se mantiene un esquema controlado por el Estado para la comercialización de combustible a bajo costo, destinado únicamente a conductores que figuran en el registro oficial y cuentan con sus datos actualizados. Estar inscrito en este sistema es una condición indispensable para acceder al beneficio. El suministro se rige por una programación semanal que rota continuamente y se basa en el número final de la placa del vehículo. A partir de este método, se asigna una fecha específica para que cada usuario pueda abastecerse, lo que contribuye a organizar la atención en las estaciones de servicio. Este modelo permite distribuir la demanda de forma gradual durante la semana, reduciendo la acumulación de vehículos y acortando los tiempos de espera. Asimismo, favorece un proceso más fluido en los puntos de despacho. En términos generales, el sistema ayuda a equilibrar la entrega del combustible, refuerza el control sobre su distribución y garantiza que el subsidio sea utilizado por quienes cumplen con los requisitos establecidos.

¡Atención! Estas placas pueden surtir gasolina en Venezuela este 16 y 17 de abril

Jueves 16 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 17 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 18 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 19 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.