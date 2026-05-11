En Venezuela se mantiene operativo el mecanismo de gasolina subsidiada dirigido a los conductores que forman parte del registro oficial y cuentan con su información actualizada dentro de la plataforma habilitada por las autoridades. El objetivo de esta política es mejorar la organización en la distribución del combustible y optimizar la atención en las estaciones de servicio del país. El abastecimiento continúa realizándose bajo un esquema semanal establecido según el número final de la placa de cada vehículo. A través de este método, los usuarios tienen días específicos asignados para surtir gasolina, lo que permite una mejor coordinación y evita la concentración masiva de personas en un mismo momento. La estrategia busca disminuir las extensas colas que suelen registrarse en distintos estados y agilizar el proceso de suministro para los ciudadanos. Asimismo, el sistema por turnos facilita una distribución más controlada y equilibrada del combustible subsidiado entre quienes se encuentran inscritos en el programa gubernamental.

Atención Venezuela: si tu placa termina en estos números, podrás surtir gasolina subsidiada YA

Lunes 11 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Martes 12 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Miércoles 13 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Jueves 14 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 15 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 16 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 17 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.