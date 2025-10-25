A poco de finalizar octubre 2025, diversos bonos se han otorgado por el régimen de Nicolás Maduro para numerosas personas en Venezuela. Estos subsidios se han convertido en un alivio para la población más vulnerable que se encuentran en situación de precariedad debido a una serie de crisis económicas que ha afectado al pueblo venezolano durante los últimos años. En ese sentido, recientemente se ha activado un esperado beneficio: el Bono Guerra o Ingreso de Guerra Económica destinado para los pensionados del país. Así, esta ayuda cuenta con un ligero aumento en el deposito para sus beneficiados. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LOS PENSIONADOS DEL BONO GUERRA EN VENEZUELA?

Según el Canal Patria Digital, a partir del 15 de octubre inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica exclusivamente para los trabajadores activos de la administración pública. Este grupo de personas recibirá un total de 23 880 bolívares, equivalente a 119,93 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). Este estipendio representa un ligero incremento del 27,56 % en moneda nacional, ya que en septiembre se depositaron 18.720 bolívares.

Mientras que, el personal jubilado de la administración pública empezó con el cobro de 22 288 bolívares a través del Sistema Patria el 22 del presente mes. Asimismo, otra buena noticia que recibió este grupo de la población fue el deposito del Ingreso de Fin de Año 2025, con un total de 2 786 bolívares, equivalente a unos 19,98 dólares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Por ello, los beneficiarios serán notificados mediante el número corto 3532 y a través de la aplicación veMonedero, garantizando que estén al tanto de la disponibilidad de sus fondos.

¿CÓMO ACCEDER AL MONEDERO PATRIA PARA RECIBIR LOS BONOS?

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando se haya recibido el mensaje de confirmación de pago, se deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social.

