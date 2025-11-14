La inflación representa actualmente una preocupación para el Gobierno Bolivariano a cargo de Nicolás Maduro, y por ello desde hace más de 10 años, viene ofreciendo la entrega de variados bonos a nivel nacional. En ese sentido, hoy resulta importante mencionar y asimismo destacar a las plataformas digitales habilitadas para facilitar el cobro de diversas prestaciones económicas, razón por la cual ahora el Sistema Patria te brinda 4 recomendaciones puntuales buscando orientarte con la finalidad de hacer uso correcto del veMonedero, y de esa forma cobrar con éxito cada subsidio recibido.

LAS 4 RECOMENDACIONES QUE BRINDA SISTEMA PATRIA PARA COBRAR CON ÉXITO LOS BONOS MEDIANTE EL VEMONEDERO

Hoy son millones los venezolanos que según el tipo de población al cual pertenecen, figuran beneficiados para cobrar los bonos otorgados por parte de Gobierno Bolivariano, y mediante un Sistema Patria donde deben figurar registrados exitosamente.

De manera mensual, diversas quejas se reportan y alcanzan a leerse a través de redes sociales acerca de la imposibilidad de acceder a retiro efectivo de los montos de subsidios que puedes terminar activando desde el veMonedero.

Al respecto, te compartimos las 4 recomendaciones básicas que debes seguir para garantizar tu cobro de bonos venezolanos haciendo uso del Sistema Patria habilitado como plataforma digital:

Evita emplear el mismo número telefónico registrado en plataforma para varias cuentas .

. Verifica siempre que tu número telefónico figure correctamente registrado en plataforma y también banco asociado .

. Realiza transferencias solo a personas que figuren dentro de tu núcleo familiar verificado .

. Mantén la información de tu perfil actualizada.

Considerando estos consejos, los denominados Bonos de la Patria que otorga Nicolás Maduro desde hace varios años, te corresponderán según perfil y situación económica puntual, haciéndote así acreedor a sumas de dinero necesarias para contrarrestar la inflación, entre otras problemáticas de índole social cuya afectación trasciende sobre territorio venezolano.

ASÍ PUEDES CONFIGURAR TU VEMONEDERO PARA COBRAR BONOS VENEZOLANOS VÍA SISTEMA PATRIA

Desde hace una década aproximadamente, el régimen chavista hace uso de sus recursos estatales a fin de beneficiar a población en estado de vulnerabilidad sobre todo, poniendo a su disposición el uso de diversas herramientas tecnológicas a partir de las cuales se les permite percibir gratuitamente desde dicho complemento indexado que figura dirigido a tanto pensionados como trabajadores de la administración pública, hasta otros subsidios muy particulares.

A propósito del pago de diversos bonos en agosto 2025 sobre territorio venezolano, hoy resulta importante destacar la relevancia que tiene el uso del veMonedero siendo un aplicativo creado para el retiro de prestaciones económicas acumuladas, y cuya instalación además te facilita la gestión de otras operaciones, e incluso llevar a cabo reembolsos con tan solo emplear tu QR.

Si necesitas instalarlo y luego terminar configurándolo, toma nota de los siguiente pasos que te permitirán acceder al cobro de prestaciones económicas de las cuales eres beneficiario bajo la gestión de Nicolás Maduro, y mediante Sistema Patria:

INSTALACIÓN DEL VEMONEDERO EN DISPOSITIVO MÓVIL

- Dirígete a la tienda de aplicaciones de dispositivo si cuentas con Google Play para Android o App Store para iOS.

- Busca el “VeMonedero” y asegúrate de escoger el aplicativo que figure desarrollado por JMT ST C.A.

- Por último presiona la opción “Instalar” mediante la cual terminará completándose la descarga efectiva.

CONFIGURACIÓN DEL VEMONEDERO EN DISPOSITIVO MÓVIL

- Tras la instalación exitosa, procede a abrir el aplicativo móvil.

- Acto seguido, selecciona la opción para la conexión con el Monedero Patria.

- Accede a tu código QR o “Usuario Patria” a fin de vincularlo con propia cuenta.

- Introduce tu número de cédula de identidad y contraseña creada para el Sistema Patria.

- Por último, termina validando el código de verificación que recibirás, y crea un PIN de acceso para mayor seguridad.

Los cobros de bonos venezolanos pueden hacerse efectivos portando tanto el Carnet de la Patria como usando de manera efectiva el denominado veMonedero que debes instalar en tu dispositivo móvil.

Cabe resaltar, que así como dicho aplicativo móvil conectado al Monedero Patria, los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte del propio sistema a cada dispositivo de la persona favorecida, también resultan importantes con la finalidad de notificarla, y de ese modo confirmarle los detalles entorno a depósito de la cantidad de bolívares correspondientes realizado hacia cuentas activas.

LOS 5 PASOS QUE TE ASEGURAN COBRO DE BONOS EN VENEZUELA

1- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

2- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

3- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de Fondos».

4- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

5- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.