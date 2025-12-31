Finalmente hemos llegado a la temporada donde cada 31 de diciembre se celebra la Nochevieja, y caracterizada para recibir el Año Nuevo, por la tradicional cena que contiene carnes al horno, ensaladas, panetón, y hasta chocolate. En ese sentido, hoy el gobierno peruano mediante el Ministerio de Salud (Minsa), llama la atención brindando recomendaciones para gozar de una cena saludable, y así evitar excesos que terminen complicando tu salud de cara al 2026.

ESTAS RECOMENDACIONES BRINDA EL MINSA PARA GOZAR DE UNA CENA SALUDABLE POR AÑO NUEVO

A nivel nacional, la temporada de fiestas se vive con mucho entusiasmo, pero asimismo debe hacernos reflexionar acerca de temas vinculados a una salud muchas veces afectada por el excesivo consumo de alimentos como el pavo y/o panetón.

De esta forma el Minsa a través de nutricionistas de la Línea 113, hoy se encarga de brindarte las mejores recomendaciones buscando que te ayuden a evitar desbalance mientras cenas tras recibir el 2026, y termines cuidando tu cuerpo del padecimiento de hígado graso, entre otras afecciones vinculadas al estómago.

Llega el 31 de diciembre, y junto a ello los siguientes consejos brindados por parte de dichos especialistas que resaltan la importancia de no terminar prohibiendo alimentos, sino más bien de elegir mejor moderando porciones servidas para disfrutar de la temporada de fiestas con responsabilidad:

Sirve la mitad de tu plato con verduras de diferentes colores e incorpora verduras frescas, cocidas, salteadas o al horno, que pueden estar acompañadas de aliños saludables con ingredientes como el yogurt natural, aceite de oliva, limón y una cantidad moderada de sal .

. Evita las frituras, y opta por preparar pavo, pollo u otras carnes como el cuy, cerdo, o gallina, ya sea al horno, guisadas, a la parrilla, o a la plancha .

. En una ¼ parte de tu plato sírvete guarnición tradicional que puede ser puré de camote, arroz árabe, arroz con aceituna, papas al horno, mote, chuño, o yuca.

Mantente bien hidratado ya que el agua favorece la digestión, y ayuda a controlar el apetito .

. Prefiere bebidas naturales hechas en casa en lugar de gaseosas o refrescos envasados .

. Controla las porciones, y sírvete cantidades pequeñas y equilibradas.

“Evita comer todo en un solo momento para evitar posibles molestias estomacales”, remarcan los nutricionistas de la línea gratuita 113 entorno a la cena navideña, recordándote además que “comer despacio y saborear los alimentos es un hábito saludable” mediante el cual se mejora la digestión y evita la ingesta de alimentos excesivamente.

Con respecto a la mezcla de insumos o productos que conforman nuestro gran plato de fin de año, la nutricionista de la Dirección de Promoción de la Salud del Minsa, Lily Sandoval Cervantes, recomienda equilibrio mediante la incorporación de “proteínas que aporten nutrientes esenciales con bajo contenido de grasa, como pollo, pavita, pescado, cerdo o cuy”, y “cereales como quinua, trigo o arroz, o algunos tubérculos como la papa, camote, yuca, así como el plátano bellaco, preferentemente sancochados u horneados”.

LOS CONSEJOS QUE DEBES SEGUIR PARA EVITAR INTOXICACIONES ALIMENTARIAS DURANTE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO

Tras el goce de la Navidad conmemorando el nacimiento de Jesucristo, llegan los últimos días de 2025, y a la espera de recibir un Año Nuevo que trae consigo no solo algarabía, sino también la posibilidad de terminar intoxicado si los alimentos consumidos no pasaron por proceso de limpieza adecuado.

Al respecto, y desde la Oficina de Vigilancia Sanitaria de la Dirección Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DSAIA) de la DIRIS Lima Este, exhortando a la población peruana a tomar medidas preventivas para evitar contraer enfermedades, llegan estos 5 consejos clave a fin de mantener la inocuidad de insumos utilizados durante la temporada de fiestas:

1- Lávate las manos antes de preparar alimentos, y a menudo durante la preparación, limpiando y desinfectando además todas las superficies y equipos usados.

2- Separa siempre los alimentos crudos de los cocinados, y de los listos para comer, haciendo uso además de equipos y utensilios diferentes, tales como cuchillos o tablas de cortar para manipular carne, pollo y pescado, entre otras carnes.

3- Cocina completamente las carnes de aves y cerdos, siendo la temperatura mínima en el músculo profundo en contacto con el hueso (pechuga, muslo), superior a los 80ºC para minimizar el riesgo por Salmonella spp.

4- No dejes alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas, y refrigera lo más pronto posible los alimentos cocinados y perecibles (bajo los 5°C), manteniendo la comida caliente por encima de los 60°C.

5- Usa agua potable antes de la preparación de alimentos, y selecciona los sanos y frescos, evitando consumirlos después de su fecha de vencimiento.

Resulta importante considerar, que las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), hoy se deben a infecciones por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas tóxicas que penetran en el organismo a través del agua o productos contaminados, y anualmente dañan a unas 600 millones de personas, y terminan provocando el fallecimiento de 420 mil, según cifras brindadas por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).