A pocas horas de la esperada Nochebuena, muchas personas esperan a última hora para canjear sus vales de pavo en las principales ‘Paviferias’ o supermercados del país. De hecho, diversos medios de comunicación han registrado largas colas para adquirir el principal producto de la cena navideña, lo que se convierte en una fuente de estrés para muchas personas, ya que deben descongelarlo adecuadamente y asegurarse de que esté en óptimas condiciones para el aderezo correspondiente. De esta manera, con el objetivo de ganar tiempo, principales expertos han revelado el paso a paso para descongelar y cocinar de manera segura este esencial ave. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO DESCONGELAR Y COCINAR EL PAVO EN NAVIDAD?

En medio de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, es usual que muchos peruanos opten por cenar pavo, uno de los principales potajes en las familias. Es así que, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), uno de los principales errores que cometen las personas al momento de descongelar el producto es dejarlo a temperatura ambiente, pues tiende a contaminarse con bacterias. De esta manera, al momento de preparar la cena navideña, existen tres formas para descongelar al animal sin que se afecte su sabor, siguiendo las recomendaciones del experto:

Traslada el pavo del congelador a la parte inferior del refrigerador: Para calcular el tiempo de descongelamiento, se recomienda prever aproximadamente 24 horas por cada 2,25 kilos de peso total del animal.

Retira el pavo del congelador y colócalo en un recipiente con agua a temperatura ambiente: El tiempo de descongelado es de aproximadamente una hora por cada kilo de peso total. Como el agua se enfría durante el proceso, es importante renovarla cada 30 minutos.

Descongelar el pavo en el microondas: Se debe asegurar de que el producto quepa en dicho electrodoméstico, y tras ello, colocar la función “descongelar por peso”. Calcula aproximadamente trece minutos por cada kilo y cada cierto tiempo gira el pavo.

¿CUÁNDO SE GUARDA EL ÁRBOL DE NAVIDAD?

Como todos los años, cada 6 de enero se celebra la llegada de los Reyes Magos en varios países de Latinoamérica, lo que significa a que se pone fin a las festividades navideñas. De acuerdo con el diario Clarín, al marcar el 7 de enero en el calendario, habrá llegado el momento de guardar todos los elementos alusivos a la Navidad. En el caso de México, la tradición continúa hasta el 2 de febrero, día en el que se celebra la Candelaria, conmemorando la presentación del Niño Jesús en el templo.

De esta manera, es considerada como la última fecha importante del ciclo navideño, ya que las familias que armaron un pesebre suelen guardar al Niño Jesús en este día y quitar el resto de la decoración. En resumen, aunque no hay una norma fija, la fecha más habitual para desarmar el árbol es después del Día de Reyes (6 de enero). No obstante, la elección depende de las tradiciones familiares y de lo que tenga más sentido para cada uno.