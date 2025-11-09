¿A cuánto se cotiza el Dólar BCV en Venezuela hoy, domingo 9 de noviembre? Revisa el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV). El valor asignado al dólar es importante porque brinda un equivalente al billete extranjero para realizar transacciones y hacer efectivos pagos distintos en la región, como consumos en negocios, pagos a entes públicos, servicios y más.

De acuerdo con lo señalado por la entidad financiera oficial, el tipo de cambio que ofrece es el resultado del promedio ponderado de la cotización que otras organizaciones financieras brindan. Por ello, la cotización del BCV te servirá de referencia para realizar operaciones dentro del país.

Dólar BCV en Venezuela: precio y tasa oficial de hoy | Foto: difusión

¿A cuánto se cotiza el dólar BCV hoy?